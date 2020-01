Metal rock έκρηξη: The Suicidal Angels & 4 bands live στο Lab Art

Μοιράσου το άρθρο:

Παρασκευή 24 Iανουαρίου: η μεγάλη ροκ συναυλία των SUICIDAL ANGELS στο Βόλο και στο Lab Art, μαζί με τους Diviner, FULL HOUSE B.C., Secret Range και Scream For Bullets !

Η συνάντηση των 5 σχημάτων στο Lab Art σηματοδοτεί την παρθενική σκληρή κιθαριστική εμπειρία στο Τσαλαπάτα για το 2020. Πρώτος καλεσμένος της ομάδας του Golden R festival team για φέτος, οι διεθνούς φήμης thrash αστέρες Suicidal Angels που με νέο δίσκο στις αποσκευές έρχονται για να υλοποιήσουν το Live Aggresion over Volos!

Και αν αυτό μονο του δεν είναι αρκετό, ακόμα 4 σχήματα έρχονται με φόρα να γεμίσουν επάξια το Line up, σε μια μέταλ συναυλιακή έκπληξη.

Δυνατά riffs, γρήγορα σόλο, εκρηκτικά drums και διαπεραστικές ιαχές συνθέτουν το Metal οργασμό φεστιβαλικών διαστάσεων που επιφυλάσσει η βραδιά αυτή σε όσους έρθουν στο πέτρινο κτίριο του Lab Art..

Τους δύο ντόπιους warm up πυρήνες που ανοίγουν το event, ακολουθούν 3 (!) καλεσμένα σχήματα σε καταιγιστικούς ρυθμούς από τις 7μμ μέχρι μετά τα μεσάνυχτα, με ένα ενιαίο εισιτήριο!

Suicidal Angels ‘Live over Aggression’ in Volos!

+ 4 live bands: Diviner , Full House Brew Crew , Secret Range , Scream for Bullets

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στο Lab Art, Τσαλαπάτα

πρόγραμμα:

Πόρτες ανοίγουν 18:30

19.00 Scream for Bullets (Volos)

19.50 Secret Range (Volos)

20.35 Full House Brew Crew (Athens)

21.35 Diviner (Athens)

22.45 Suicidal Angels (Athens)

Εισιτήρια

Προπώληση: 10 ευρώ

Γενική είσοδος/ ταμείο: 12 ευρώ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

– Τηλεφωνικά στο 11876 κ ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

– Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα)

– My Market

– Intris Center (Τοπάλη 63, Βόλος)

– Γνήσιον Καπνοπωλειο (Τ. Οικομάκη 41)

– Ρακοσυλλέκτης The Rock Bar (Αγχιάλου 7, Παλαιά, Βόλος)

– Ya ta Panda (Παγασών 70Α – 2ας Νοεμβρίου, Βόλος)

– Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178)

– ΚΕΧΑΪΔΗΣ μουσικος οικος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)

– Illusion RT (Τ. Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)

– καταστήματα WIND στο Βόλο

• Δημητριάδος 84

• Λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και

• Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο!

Μείνετε συντονισμένοι

Λίγα λόγια για τους Suicidal Angels

Στο πλαίσιο του ελληνικού σκέλους της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους, οι Έλληνες πρεσβευτές του thrash ήχου Suicidal Angels θα μας παρουσιάσουν το βαρύ πυροβολικό από το καινούργιο τους album «Years of Aggression». Έναν εμβληματικό thrash metal δίσκο, ο οποίος, εντός και εκτός των συνόρων, δικαιολογημένα συνοδεύεται από αποθεωτικές κριτικές. Το περιεχόμενό του; Μπαρούτι και φωτιά!

Δεν είναι υπερβολή να σκεφτούμε ότι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα παρακολουθήσουμε επί σκηνής μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές thrash metal μπάντες των ημερών μας, που βρίσκεται σε δαιμονισμένη φόρμα. Το metal εκτόπισμά τους το απέδειξαν περίτρανα, ανοίγοντας με εκπληκτική απόδοση την ιστορική συναυλία των Slayer που παρακολουθήσαμε τον Ιούλιο του 2019 στην Αθήνα. Μια Αθήνα την οποία προ ημερών έκαναν και πάλι άνω-κάτω, γεμίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα stage της χώρας μας, το Piraeus 117 Academy ασφυκτικά. Με όχημα αυτές τις απολύτως πολεμικές live εμφανίσεις τους, έχουν κατακτήσει την Ευρώπη, λαμβάνοντας μέρος σε αμέτρητες περιοδείες μαζί με τους Kreator, Satyricon, Exodus, Cannibal Corpse, Behemoth, Sodom, Death Angel, Sepultura και άπειρα ακόμα παγκόσμια metal θηρία που τους εμπιστεύονται ώστε να στέκονται δίπλα τους.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι αμέσως μετά την ελληνική τους περιοδεία, ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για μια πραγματικά μεγαλειώδη περιοδεία σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλευρό των τεράστιων Destruction και των Legion of the Damned, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνονται οι εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα καλοκαιρινά festivals της Ευρώπης, με αποκορύφωμα την εμφάνισή τους στο Wacken Open Air Festival της Γερμανίας.

