«Οι ξένοι επενδυτές βλέπουν σήμερα διαφορετικά την Ελλάδα»-Αποτίμηση των επαφών Μητσοτάκη στο Νταβός

Την αλλαγή κλίματος για τη χώρα έπειτα από 10 χρόνια κρίσης, σηματοδότησαν οι 17 διμερείς επαφές του Πρωθυπουργού στο Νταβός με σημαντικούς πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Αυξημένο ενδιαφέρον για συνεργασία και επενδύσεις υπήρξε σε τομείς, όπως οι νέες τεχνολογίες, η διαχείριση απορριμμάτων και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Το γενικότερο κλίμα για τη χώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ θετικό. Και θα το εκμεταλλευτούμε τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλώντας με δημοσιογράφους στο Νταβός.

Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομο τετ α τετ και με τον Πρόεδρο του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Just met the prime-minister @kmitsotakis in #wef20 Davos and had a brief exchange. Greece continues to implement reforms and over deliver on targets. Good news! pic.twitter.com/sBnWPgupxL

— Mário Centeno (@mariofcenteno) January 24, 2020