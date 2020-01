Μεγάλη πρόκριση της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη, η οποία νίκησε 6-4, 6-4 την Μάντισον Κις μετά μία ώρα και 15 λεπτά και προκρίθηκε στον για πρώτη φορά στην καριέρα της, στον 4ο γύρο του Australian Open, αλλά και πρώτη φορά σε Major τουρνουά.

Sakkari Sensation @mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) #AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020