Κίνα: Στους 25 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό – 830 τα κρούσματα

Οι αρχές της Κίνας αναθεώρησαν σε 25 νεκρούς και 830 κρούσματα τον απολογισμό της επιδημίας πνευμονίας που αποδίδεται σε μυστηριώδη νέο κοροναϊό.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας, εξετάζονται επίσης 1.072 πιθανά κρούσματα της επιδημίας αυτής, που ξέσπασε στην πόλη Ουχάν (κεντρική Κίνα) της επαρχίας Χουμπέι.

Η επιδημία εκδηλώθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς και μέχρι στιγμής κρούσματά της έχουν εντοπιστεί σε άλλες κινεζικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Πεκίνου και της Σαγκάης, καθώς και σε άλλες τέσσερις χώρες — στις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV)

