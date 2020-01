Σε καραντίνα και τρίτη πόλη στην Κίνα λόγω του κοροναϊού (video)

Και τρίτη πόλη θέτουν οι κινεζικές αρχές σε αποκλεισμό σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού τύπου SARS που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε 17 ανθρώπους στη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 634 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυρίως στην Κίνα αλλά και σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ. Απόψε στις οκτώ το βράδυ αποφασίζεται στη Γενεύη από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, αν συντρέχουν λόγοι να κηρυχθεί παγκόσμια πανδημία, λόγω της ταχείας εξάπλωσης του νέου Κοροναϊού. Σε ετοιμότητα και η Ε.Ε. Εάν προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση, θα είναι η έκτη φορά που κηρύσσεται διεθνής συναγερμός για επιδημία την τελευταία δεκαετία.

Η Σιγκαπούρη επιβεβαίωσε σήμερα το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού. Ο 66χρονος άνδρας που έχει προσβληθεί από τον ιό είναι κινέζος υπήκοος και κάτοικος της πόλης Ουχάν, όπου εκδηλώθηκε ο ιός, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται το υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι επίσης πιθανό να υπάρχει άλλο ένα κρούσμα.

Η Απαγορευμένη Πόλη, το διασημότερο ιστορικό μνημείο της Κίνας, θα κλείσει μέχρι νεωτέρας εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού που άρχισε να εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο. Το παλιό ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας θα κλείσει τις πύλες του από το Σάββατο «για να αποφευχθούν μολύνσεις που συνδέονται με τη συγκέντρωση επισκεπτών».

Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ο προσωρινός αποκλεισμός της Ουχάν με αναστολή της λειτουργίας των περισσότερων μέσων μεταφοράς, καθώς η πόλη των 11 εκατομμυρίων αποτελεί το επίκεντρο της μόλυνσης. Λίγο αργότερα ανάλογα μέτρα ανακοινώθηκαν και για τη γειτονική πόλη Χουανγκγκάνγκ, όπου ζουν περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση είπε ότι δεν είναι έτοιμος σε αυτή τη φάση να αποφασίσει και χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για αυτό και έδωσε άλλη μία ημέρα παράταση στις συζητήσεις των ειδικών της επιτροπής που εξετάζει την υπόθεση.

«Είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με μεγάλη σοβαρότητα και δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, παρά μόνο όταν λάβω τις διαθέσιμες αποδείξεις», είπε στους δημοσιογράφους ο Γκεμπρεγιέσους.

Οι ειδικοί σημειώνουν πως ναι μεν είναι επιβεβαιωμένη η μετάδοση της νόσου από άτομο σε άτομο όταν υπάρχει στενή επαφή, όπως σε οικογένειες ή σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί κάτι απροσδόκητο για μια αναπνευστική λοίμωξη και πως χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο μετάδοσης. Πάντως ήδη λαμβάνονται προπληπτικά μέτρα.

There is evidence of person-to-person transmission among close contacts such as in families or in health care settings. This is not unexpected with a respiratory disease. We have not seen any evidence of onward transmission such as 3rd, 4th generation transmission – @mvankerkhove

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2020