Μητσοτάκης: «Ναι» σε πολιτική λύση στη Λιβύη, μόνο εφόσον ακυρωθεί το μνημόνιο με την Τουρκία

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός παίρνει μέρος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο να μεταφέρει το θετικό κλίμα στην οικονομία και να αναδείξει την τουρκική προκλητικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε, ως ο πιο «πράσινος» έλληνας πρωθυπουργός, χαρακτήρισε λάθος τη μη πρόσκληση της Ελλάδας στο Βερολίνο και ξεκαθάρισε ότι «δεν χρειάζεται η άδεια της Άγκυρας για τον Eastmed«.

Στις επαφές του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τις ελληνικές θέσεις για την υφαλοκρηπίδα των νησιών, χαρακτήρισε λάθος τη μη πρόσκληση της Ελλάδας στο Βερολίνο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας.

«Η Ελλάδα θα συναινέσει σε πολιτική λύση για τη Λιβύη μόνο εάν ακυρωθεί το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας- Λιβύης», διαμήνυσε από το Νταβός ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας λάθος τη μη συμμετοχή της χώρας μας στη διάσκεψη του Βερολίνου.

«Υπήρξα πολύ ξεκάθαρος στην Γερμανίδα Καγκελάριο. Noμίζω ότι ήταν λάθος που δεν προσκλήθηκε η Ελλάδα στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Θεωρώ ότι θα συμμετέχουμε στις επόμενες διαδικασίες. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα είναι ο κοντινότερος γείτονας με τη Λιβύη. Νομίζω ότι αυτό αίτημα θα γίνει αποδεκτό»

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια της Τουρκίας για τον EastMed», είπε με νόημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε ανοικτή συζήτηση που είχε με τον καθηγητή ιστορίας του Harvard, Νίαλ Φέργκιουσον, ενώ σε συνέντευξή του λίγη ώρα αργότερα στο Bloomberg χαρακτήρισε τη στάση της γειτονικής χώρας «ιδιαίτερα επιθετική».

«Έχουμε πει ειλικρινώς πως θέλουμε μία καλή και εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία, αλλά συνολικά η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι πολύ επιθετική. Υπέγραψαν μία συμφωνία με τη Λιβύη που είναι παντελώς απαράδεκτη για την Ελλάδα σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Πρόκειται για παράνομη συμφωνία, αυτό έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό έχουν πει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως πρόκειται για μία συνεχή κατάσταση προκλήσεων που, νομίζω, δεν θα οδηγήσει την Τουρκία πουθενά» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ως προς το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ελληνική θέση για διαμόρφωση νέας ενιαίας πολιτικής ασύλου και δικαιότερου επιμερισμού των βαρών.

«Αν θέλεις να είσαι στη ζώνη Σένγκεν και να έχεις τα οφέλη που απορρέουν από αυτή, θα πρέπει να έχεις αι επίγνωση και των υποχρεώσεων που σου αναλογούν για το μεταναστευτικό» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε από το Νταβός και η Γερμανίδα Καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα έχει πλέον ένα πρωθυπουργό που πραγματικά εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις».

Σε πάνελ για την κλιματική αλλαγή, η συντονίστρια αποκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως τον πιο «πράσινο» πρωθυπουργό της Ελλάδας, χαρακτηρισμό που πρώτος του είχε προσδώσει ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

