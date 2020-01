Κίνα-κοροναϊός: Αυξάνονται τα κρούσματα-Συνεδριάζει ο ΠΟΥ-Σε ετοιμότητα η Ελλάδα

Απόψε στις οκτώ το βράδυ αποφασίζεται στη Γενεύη από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, αν συντρέχουν λόγοι να κηρυχθεί παγκόσμια πανδημία, λόγω της ταχείας εξάπλωσης του νέου κοροναϊού. Τρεις πόλεις σε καραντίνα στην Κίνα. Ζώνες καραντίνας στο Χονγκ Κονγκ. Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης.

Στην Κίνα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η εξάπλωση του είναι ραγδαία, αφού μέσα σε μία μέρα έχουν μπει σε καραντίνα τρεις πόλεις ενώ σημειώθηκε και το πρώτο κρούσμα στην Σιγκαπούρη.

Οι πόλεις που έχουν μπει σε καραντίνα λόγω του κοροναϊού είναι η Γουχάν, η Χουνγκ-κανγκ και η Εζού.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τους οποίους, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων -μόνο στην πόλη Γουχάν– μπορεί να φθάσει τις τέσσερις χιλιάδες και στη χειρότερη περίπτωση θα ξεπεράσει τις εννιάμισι χιλιάδες.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 600 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 17 θάνατοι, ενώ ακυρώθηκαν όλες οι κινεζικές μαζικές εορταστικές εκδηλώσεις, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Stay healthy while travelling! ✈️

Eat only well-cooked food

🤤 Avoid spitting in public

Avoid close contact and travel with animals that are sick pic.twitter.com/SLmvdePZru

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 23, 2020