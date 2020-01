Τα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Σακελλαροπούλου – Συγχαρητήρια μηνύματα

Αναφορά στην εκλογή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κάνουν τα Διεθνή Μέσα. Συγχαρητήρια μηνύματα από θεσμούς και προσωπικότητες εντός και εκτός Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την εκλεγείσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και της εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια, καθώς και τις θερμές ευχές του για κάθε επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Μέσω twitter συνεχάρη την Αικ. Σακελλαροπούλου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας «Η Ευρώπη είναι γυναίκα»

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou – the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament. is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

Την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου συνεχάρη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Ένα σπουδαίο μήνυμα η εκλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

I wish to congratulate Katerina Sakellaropoulou on her election as new president of #Greece

A great signal to elect the Republic’s first female head of state.

I strongly believe that Greece will continue to contribute to the future development of the European Union. pic.twitter.com/HWtZm53zUj

