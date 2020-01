Ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού-Επιφυλακή και μέτρα προστασίας-Συνεδριάζει ο ΠΟΥ (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Με την συμμετοχή 21 ανεξάρτητων επιστημόνων από όλη την υφήλιο, συνεδριάζει από τις δύο το μεσημέρι στην Γενεύη, εκτάκτως η Επιτροπή Επείγουσας Ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να εξετάσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την ταχεία εξάπλωση του νέου κοροναϊού και να κηρύξει ενδεχομένως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με μέτρα προστασίας που θα πρέπει να υιοθετηθούν από όλα τα κράτη.

Η σύσκεψη που γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης είναι κεκλεισμένων των θυρών και αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Αντχαμόν Ντέντρος.

The Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) meets today to ascertain whether the outbreak constitutes a public health emergency of international concern, and what recommendations should be made to manage it pic.twitter.com/aC8NYUkS9h — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2020



Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τον ΠΟΥ, εστιάζεται κυρίως στα αριθμητικά δεδομένα των κινέζικων αρχών και στις πληροφορίες για την ταχύτητα εξάπλωσης του ιού καθώς η εστία του έχει προσδιοριστεί στην κινεζική πόλη Βουχάν με πληθυσμό 11 εκ.

Παράλληλα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στην ΕΡΤ δεν τίθεται μέχρι στιγμής θέμα χαρακτηρισμού της επιδημίας στην νοτιοανατολική Ασία, ως πανδημίας.

Εν τω μεταξύ συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης και η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των κινδύνων και των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν.

Η αρμόδια Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου τόνισε σε δήλωση της, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να «υιοθετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα αν αυτό κριθεί αναγκαίο».

Γερμανικά και γαλλικά ερευνητικά Ινστιτούτα, ωστόσο δεν βλέπουν μέχρι στιγμής λόγο για υπερβολική ανησυχία καθώς όπως τονίζεται δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει ότι η θνησιμότητα μπορεί να είναι τόσο υψηλή όσο, για παράδειγμα, η επιδημία πριν από περίπου 17 χρόνια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε συλλέξει το νέο στέλεχος του κορωναϊού έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 9 ατόμων, ενώ 443 άτομα παρουσιάζουν τα συμπτώματα του ή έχουν νοσήσει και βρίσκονται σε σοβαρή ως κρίσιμη κατάσταση. Δυο νέες περιπτώσεις ταυτοποιήθηκαν στην Ταϊλάνδη.

We are tracking the 2019-nCoV spread in real-time. Cases and locations can be viewed here; data available for download. #nCoV2019 @JHUSystems pic.twitter.com/SS9zUwrQxT — Lauren Gardner (@TexasDownUnder) January 22, 2020

Επιπλέον σε πολλά αεροδρόμια της Ευρώπης όπως και στο αεροδρόμιο της Βουχάν, γίνονται ήδη σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό και τις κινεζικές αρχές έλεγχοι πυρετού, τα λεγόμενα screenings κατά την είσοδο των επιβατών σε πτήσεις εξωτερικού καθώς υπάρχει έντονη κίνηση λόγω των διακοπών της κινέζικης πρωτοχρονιάς με εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζων να ταξιδεύουν προς δημοφιλής προορισμούς στην Ευρώπη ή τις ΗΠΑ γεγονός που προκαλεί πρόσθετη ανησυχία.

Ευθύνεται η μοσχογαλή;

Οι Κινεζικές Αρχές υποψιάζονται ότι ο ιός εμφανίστηκε σε αγορά διακίνησης άγριων ζώων στην πόλη Γουχάν και πως βασική πηγή μόλυνσης ίσως είναι η μοσχογαλή. Είδος αγριόγατας που το κρέας της είναι τοπικό έδεσμα. Οι υποψίες την βαραίνουν λόγω της αποδεδειγμένης σχέσης της με τον ιό που είχε προκαλέσει το 2003 το ξέσπασμα του οξύτατου αναπνευστικού συνδρόμου, SARS, με τον οποίο ο νέος κοροναϊός έχει την ίδια γενετική δομή.

Για την ώρα, η επίσημη εκτίμηση είναι ότι ο ιός προέρχεται από τα ζώα, πως μεταλλάχθηκε και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μέχρι στιγμής κρούσματά του έχουν εντοπιστεί σε Kίνα, Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Ταιβάν, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει σε εφαμοργή σχέδιο για τον περιορισμό της επιδημίας του νέου κοροναϊού από την Κίνα.

«Το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (CDC) είναι καταπληκτικό. Πολύ επαγγελματίες…», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ενημερωτικό υλικό και οδηγίες για τις πύλες εισόδου της χώρας και τα νοσοκομεία έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ, για τα κρούσματα πνευμονίας από νέο στέλεχος κοροναϊού στην πόλη Βουχάν, της Κίνας.

Οι οδηγίες αφορούν τους ταξιδιώτες καθώς και τα πληρώματα πλοίων και αεροσκαφών.

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναπτύσσουν ιατρικές ομάδες προκειμένου να υποδεχθούν τις απευθείας πτήσεις από την Ουχάν, την ώρα που η Ιταλία θα ελέγχει τη θερμοκρασία των επιβατών.

Την Πέμπτη, το ιταλικό υπουργείο Υγείας εγκαθιστά «έναν υγειονομικό χώρο όπου θα γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας μέσω ενός σκάνερ» στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, το οποίο συνδέεται με την πόλη Ουχάν με τρεις απευθείας πτήσεις την εβδομάδα.

«Προβλέπεται επίσης η σύνταξη ενός εντύπου που θα καταγράφονται οι προορισμοί και οι διαδρομές των επιβατών, μόλις αποβιβαστούν» διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Και άλλες χώρες εφαρμόζουν συστηματικούς ελέγχους της θερμοκρασίας των επιβατών με προέλευση από την Κίνα, ιδίως στη Ρωσία (μέσω θερμικών καμερών στα αεροπλάνα) και στην Ταϊλάνδη.

Την Τρίτη, το ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών έκρινε ότι ο κίνδυνος «εισαγωγής» κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «μέτριος», όμως ενισχυμένος από το κινεζικό Νέο Έτος, που σηματοδοτείται από την αύξηση των μετακινήσεων.

Οι ρουμανικές αρχές αναφέρουν, επίσης, ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν ελέγχους θερμοκρασίας στους επιβάτες στα αεροδρόμια.

Στη Γαλλία, η υπουργός Υγείας Ανιές Μπιζίν έκρινε χθες πως ο κίνδυνος εισαγωγής είναι «μικρός», όμως «δεν αποκλείεται».

Προς το παρόν δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έλεγχοι θερμοκρασίας, όμως μηνύματα για την ανάγκη προφύλαξης προβάλλονται στις απευθείας πτήσεις από και προς την Ουχάν και αφίσες υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνει κανείς στην περίπτωση που παρουσιάσει συμπτώματα ενώ ταξιδεύει σε διεθνή αεροδρόμια, επισήμανε η Μπιζίν.

Στη Γερμανία, δεν εφαρμόζονται «συγκεκριμένα μέτρα σε αυτήν τη φάση στα αεροδρόμια», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στη Σερβία, οι αρχές θα υποβάλλουν σε ελέγχους τους επιβάτες που φθάνουν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου Nikola Tesla με τη χρήση θερμικής κάμερας και είναι έτοιμες να θέσουν σε καραντίνα οποιονδήποτε για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι φέρει τον νέο κοροναϊό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ζλάτιμπορ Λόνκαρ.

Πολλές επιδημίες έχουν ξεκινήσει από την Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες, όπως ο νέος κοροναϊός που εμφανίσθηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Βουχάν.

Η Βόρεια Κορέα θα απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα ξένων τουριστών.

Ποιες επιδημίες ξεκίνησαν από την Κίνα τις τελευταίες δεκαετίες

2003: ο SARS

Ο ιός SARS (σοβαρό, οξύ αναπνευστικό σύνδρομο) εμφανίσθηκε στο τέλος του 2002 στην νότια Κίνα, μετά την μετάδοσή του από τις νυκτερίδες στον άνθρωπο μέσω της μασκοφόρας φοινικοσιβέτας, άγριου θηλαστικού που πωλείται ζωντανό στις αγορές της Κίνας για το κρέας του.

Αυτός ο ιός σε σχήμα κορώνας αποδεικνύεται εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί οξείες πνευμονίες, θανατηφόρες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Από την άνοιξη του 2003, προκαλεί πραγματική ψύχωση στην Ασία, κυρίως στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Σιγκαπούρη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει στις 12 Μαρτίου διεθνή υγειονομικό συναγερμό.

Τελικά, η επιδημία θα προκαλέσει τον θάνατο 774 ανθρώπων επί 8.096 κρουσμάτων σε 30 χώρες. Η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ συγκεντρώνουν το 80% των κρουσμάτων.

1997: γρίπη των πτηνών A (H5N1)

Η γρίπη των πτηνών προκαλεί θανάτους για πρώτη φορά στο Χονγκ Κονγκ το 1997 (έξι νεκροί), πριν επανεμφανισθεί το 2003 στην νοτιοανατολική Ασία, προκαλώντας τον θάνατο 282 ανθρώπων επί 468 κρουσμάτων σε 15 χώρες (απολογισμός 2003-2009 του ΠΟΥ).

Ομως, ο ιός αυτός ενδημεί κυρίως μετά των πτηνών, και κυρίως των πτηνών εκτροφής, και η προσβολή των ανθρώπων οφείλεται στην απευθείας επαφή με τα πτηνά.

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ανθρώπινη επιδημία γρίπης των πτηνών, αφού η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι δυνατή ή ελάχιστη. Ο φόβος προέρχεται από μία εξέλιξη του ιού προς μία μορφή εύκολα μεταδόσιμη από άνθρωπο σε άνθρωπο.

1968: γρίπη του Χονγκ Κονγκ

Ενας νέος ιός τύπου A (ένας από τους τρεις τύπους της εποχικής γρίπης) μεταδίδεται από τον Ιούλιο 1968 στο Χονγκ Κονγκ, όπου προσβάλλει μισό εκατομμύριο ανθρώπους, δηλαδή του 15% του πληθυσμού, πριν διαδοθεί στην Ασία, τις ΗΠΑ και φθάσει το φθινόπωρο μέχρι την Ευρώπη.

Θεωρείται η πρώτη πανδημία της σύγχρονης εποχής, οι συνθήκες μετάδοσης της οποίας επιδεινώνονται από τον πολλαπλασιασμό των αεροπορικών μετακινήσεων, και προκαλεί παγκόσμια κινητοποίηση, υπό τον συντονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από τον Νοέμβριο 1969 είναι διαθέσιμα αποτελεσματικά εμβόλια κατά της γρίπης του Χονγκ Κονγκ.

Η πανδημία προκάλεσε τον θάνατο ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό παρακολούθησης και πρόληψης των ασθενειών (CDC).

1957: ασιατική γρίπη

Τα πρώτα κρούσματα αυτής της γρίπης, επίσης τύπου A, εντοπίζονται τον Φεβρουάριο 1957 στην κινεζική επαρχία Γκουιζού (νοτιοδυτική Κίνα). Ο ιός εξαπλώνεται στην Κίνα και στην συνέχεια στην Ασία και σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας την μεγαλύτερη πανδημία από την ισπανική γρίπη το 1918. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών τοποθετείται στο 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους, σύμφωνα με τον CDC.

Πηγή:ΕΡΤ/Ανταπόκριση από Βρυξέλλες, Δαβάνης Κώστας,Ρεπορτάζ: Ζέτα Κονταξή, Σμαράγδα Αγορογιάννη,Άννα Παπασωτηρίου

