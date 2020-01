Eurogroup: Αισιοδοξία Ρέγκλινγκ για την ελληνική οικονομία

Οι μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ κυριάρχησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Ο κ.Σταϊκούρας στο περιθώριο της συνεδρίασης είχε διμερείς επαφές και ο ESM με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει πολύ παραγωγική τη συνάντηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.

