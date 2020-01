Το project «Synomilia II» στο Filippou Cafe Classique την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Μοιράσου το άρθρο:

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, στις 21:30, στο Filippou Cafe Classique, θα παρουσιαστεί το project «Synomilia II», που είναι βασισμένο στο έργο του σουρρεαλιστή ποιητή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου.

Ποιήματα του Ν.Εγγονόπουλου αποτελούν εφαλτήριο γιά μία ηχητική διαδρομή βασισμένη στο παιχνίδι της φωνής με την τρομπέτα που, μέσα από τη ζωντανή ηλεκτρονική τους επεξεργασία (sampling), συμβάλλουν με πρωτότυπα υλικά στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού αυτοσχεδιασμού.

Οι συντελεστές Γιούλα Μιχαήλ (φωνή) και Serge Adam (τρομπέτα, ηλεκτρονικά) μετά το project «Synomilia» με ποιήματα των Jack Kerouac, Alain Ginsberg, το οποίο ολοκληρώθηκε με την παραγωγή του ομώνυμου cd (Defkaz records), δημιούργησαν τo project «Synomilia II», εμπνευσμένοι από το έργο του Νίκου Εγγονόπουλου και τον σαφή επηρεασμό του από την γαλλική γλώσσα που παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Παρίσι (Romainville) τον Μάρτιο 2019.

Είσοδος 8 ευρώ

τηλ κρατήσεων 2421039283

Βιογραφίες:

Serge Adam

Σπούδασε τρομπέτα, μουσική ανάλυση και γραφή στο Ωδείο της Caen και Versailles. Επίσης αυτοσχεδιασμό στο IACP με τον Itaru Oki, Alan Silva. Έχει

βραβευθεί σε πολλούς διαγωνισμούς σύνθεσης (La Defense, Besançon).Ίδρυσε τα γκρουπ Quoi de Neuf Docteur (1983), les Standardistes (1991), Jazz Mic Mac (1994) et de 1999 à 2003, Haute Fréquence, Around 3 Gardens et Landscape, πρότζεκτς στα οποία σολίστες αυτοσχεδιαζουν

με τις διαδραστικές εικόνες βίντεο του d’EricVernhes. Είναι συν-ιδρυτής των τρίο Les Amants de Juliette (avec Benoît Delbecq et Philippe Foch, 1994) et Hrad Cany en 2000 (avec David Venitucci et Philippe Botta avec en invité Bijan Chemirani), Journal d’une

apparition en 2016sur des textes de Robert Desnos (avec Tania Pividori et Christelle Séry).

Πολυσχιδής δημιουργός διαδραστικών παραστάσεων (perfomances), όπου ενσωματώνει αυτοσχεδιασμό, σύνθεση και τεχνολογικά μέσα, όπως η Synomilia με την

ελληνίδα τραγουδίστρια Yula Michail το 2007, Pousse-toi de monsoleil! με το γερμανό εικαστικό και εικονογράφο Martin Haussmann το 2008, My Funny Valentine avec Romuald Tual το 2009 et Up to 1970 το 2010. Από το 2006, ο Serge Adam έχει μία δυναμική παρουσία

στον χώρο του χορού δημιουργώντας τα θεάματα ,Vortex, με τον Lionel Hoche (2006), Souffles Croisés με την Delphine Caron (2007), Icons με τον Ziya Azazi (2007), UW με τις Dalila et Nacera Belaza (2008) και A la veille de ne partirjamais με την Flavia Tapias

(2009).

Γιούλα Μιχαήλ

Γεννήθηκε στο Bόλο. Σπούδασε λυρικό τραγούδι (δίπλωμα μονωδίας με άριστα) στην Aθήνα, μουσική παιδαγωγική στην Ecole d’ art Martenot, θέατρο με το Stefano Scribani και τζαζ αυτοσχεδιασμό στο IACP, στο Παρίσι όπου εργάστηκε σε σχολεία και συμμετείχε σε συναυλίες. Έχει εξειδικευτεί στο σύγχρονο φωνητικό αυτοσχεδιασμό.

Έχει συμμετάσχει σε παραγωγές του Mεγάρου Mουσικής Aθηνών (“Mία ιστορία της jazz”, “Πυλάδης”) κι έχει συνεργαστεί με το Aμφιθέατρο του Σπ.Eυαγγελάτουστην Eπίδαυρο στη μουσική διδασκαλία.

Tραγούδησε με το Kουιντέτο Mιb (τανγκό) του Iονίου Πανεπιστημίου, τους Novi tango, τουςJazz Upstairs Band, τους Jazzin’, την Oρχήστρα Tζαζ του Δήμου Aθηναίων αλλά και με γνωστούς μουσικούς της ελληνικής jazz σκηνής σε συναυλίες στην Aθήνα, στην Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Eλλάδας.

Έχει συνεργαστεί με σύγχρονους συνθέτες όπως M. Λαπιδάκης, Γ. Kουρουπός, N. Kυπουργός, Δ. Παπαγεωργίου, S. Adam, και έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ.

Έχει συνεργαστεί με τους A4M productions ως vocalist στα έργα «Κανταν» και την εικαστικο-θεατρική παράσταση “Prometheus bounded” σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Δράγκου που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια φεστιβάλ του ΚΘΒΕ.

Σε συνεργασία με την Iωάννα Πολυζωίδου έχει παρουσιάσει Lieder των G. Malher, Cl. Debussy, Ch. Ives, J. Brahms, De Falla, κ.ά. ενώ έχει συνεργαστεί με το Εργαστήριο Σύγχρονης Μουσικής του Α.Π.Θ με θέμα τις Sequenzas του L.Berio.

Δισκογραφικά εμφανίσθηκε στο CD “‘Eργα Eλλήνων Συνθετών”της “Oρχήστρας Nυκτών Oργάνων Δήμου Πάτρας” ενώ με τον γάλλο συνθέτη/τρομπετίστα Serge Adam,

κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2008, το cd synomilia για φωνη, τρομπέτα και ηλεκτρονικά από την εταιρεία defkaz.

Στην Eλλάδα συνεργάζεται με ωδεία της Θεσσαλονίκης και της Aθήνας ως καθηγήτρια μονωδίας και σύγχρονου τραγουδιού αλλά και ως μουσικο-εκπαιδευτικός.

Έχει γράψει τα μουσικά παραμύθια «Η μεγάλη βόλτα του κύριου Πετράν» «Τιριμπιμπίμ, ο ιππότης των χρωμάτων», τις διασκευές για μικρά παιδιά των έργων «Ο μαγικός αυλός» και «Ο κουρέας τηςΣεβίλλης», όπως επίσης τα μουσικοεκπαιδευτικά βιβλία «Πινακωτή, πινακωτή και στα παιχνίδια μουσική» Εκδόσεις Σπουδή και «Φωνητικά παιχνίδια, από τηνομιλία στοτραγούδι» ΕκδόσειςΔιάπλαση.

Έχει συνεργαστεί με την Action Art/Εικαστική δράση σε παραστάσεις αφήγησης παραμυθιών δημιουργώντας πρωτότυπα ηχητικά/μουσικά τοπία.

