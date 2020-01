Συναντήσεις Χάφταρ με Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια-Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ (video)

Eπίσημες συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος έφτασε χθες βράδυ στην Αθήνα, υπό άκρα μυστικότητα, λίγα 24ωρα πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου. Εν τω μεταξύ, νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την Διάσκεψη του Βερολίνου την Κυριακή.

Συναντήσεις του Λίβυου στρατάρχη

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ είχε το πρωί κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Νίκο Δένδια ενώ στη συνέχεια υπήρξαν διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες.

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του αμέσως μετά ανέφερε ότι είχε με τον Λίβυο στρατάρχη μια μακρά και ενδιαφέρουσα συνομιλία που αφορούσε την κατάσταση στη Λιβύη, τη διάσκεψη του Βερολίνου, αλλά και την επόμενη μέρα στη Λιβύη και του ζήτησε να μετάσχει με εποικοδομητικό πνεύμα και να επιχειρήσει την κατάπαυση του πυρός, την αποκατάσταση της ασφάλειας στη Λιβύη, την απομάκρυνση των μισθοφόρων και την ακυρότητα των μνημονίων. Ο στρατάρχης Χάφταρ συμφώνησε σε όλες τις παρατηρήσεις μας, όπως θα το δείτε διατυπωμένο και στις δικές τους ανακοινώσεις, είπε ο κ. Δένδιας.

Τόνισε ακόμη στον Λίβυο στρατάρχη ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επόμενη μέρα στη Λιβύη είτε με τη συμμετοχή στις δυνάμεις που χρειάζονται για να υπάρξει η ανακωχή είτε με τη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων, της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Εμείς θέλουμε η Λιβύη να είναι μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα. Όπως ξέρετε η Ελλάδα δεν είναι μέλος της διαδικασίας του Βερολίνου, που έχει ξεκινήσει από το 2015 και δεν μετείχε όλα αυτά τα χρόνια, όμως νομίζουμε ότι οι παρούσες συνθήκες θα οδηγούσαν στο να θεωρηθεί η συμμετοχή μας από τη Γερμανία ως κάτι το θετικό. Περιμένουμε από τη Γερμανία να αποτελέσει το θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής θέσης για το θέμα της Λιβύης και η οποία είναι η αναγνώριση της ακυρότητας και της ανυπαρξίας των μνημονίων που υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Σάρατζ και την Τουρκία. Περιμένουμε από τη Γερμανία ως Ευρωπαίοι να επιβάλει και να εκφράσει την ευρωπαϊκή θέση στη διαδικασία του Βερολίνου. Το ίδιο περιμένουμε και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή τη διαδικασία.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα και στη 1 το μεσημέρι με τον κ. Μητσοτάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών είχε ιδιωτική συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στο ξενοδοχείο King George, παρουσία και του ναυάρχου Φαράζ αλ-Μαχντάουι.

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης που πρόσκειται στον Χάφταρ με ανάρτησή του στο Twitter εμφανίζει φωτογραφίες από την επίσκεψη του Λίβυου στρατάρχη και γράφει «Ευχαριστούμε Ελλάδα που τον προσέχεις».

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020