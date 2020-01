Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη- Χάφταρ για το μνημόνιο Λιβύης-Τουρκίας (video)

Η κατάπαυση του πυρός είναι το αναγκαίο πρώτο βήμα όπως και η απομάκρυνση των μισθοφόρων, πράγμα που θα επιτρέψει την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας επίλυσης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χάφταρ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συζήτηση κάλυψε σε βάθος όλα τα θέματα για το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ενώ ήταν «ξεκάθαρη η τοποθέτηση του κ. Χάφταρ» για την ακυρότητα του Μνημονίου Σαράζ – Τουρκίας και η δέσμευσή του για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ελλάδα.

Ως διπλωματική ρελάνς, χαρακτηρίζεται η άφιξη του στρατάρχη Χάφταρ χθες βράδυ υπό άκρα μυστικότητα στην Αθήνα.

«Είμαστε φιλειρηνιστές. Ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για την ειρήνη», δήλωσε ο Λίβυος στρατάρχης, προσερχόμενος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον δέχθηκε στο γραφείο του στη Βουλή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο στρατάρχης Χάφταρ στη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη κατήγγειλε τον αρνητικό παρεμβατικό ρόλο της Τουρκίας και δήλωσε ότι αμφότερα τα μνημόνια που υπέγραψε η Άγκυρα με την κυβέρνηση Σάρατζ είναι άκυρα, επειδή αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο και έχουν υπογραφεί από μια κυβέρνηση που δεν έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στην κρίση της Λιβύης και παρότρυνε τον στρατάρχη να τηρήσει εποικοδομητική στάση στη Διάσκεψη του Βερολίνου.

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ είχε το πρωί κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Νίκο Δένδια ενώ στη συνέχεια υπήρξαν διευρυμένες συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες.

«Η κοινή μας ευρωπαϊκή θέση αναγνωρίζει την ακυρότητα και την ανυπαρξία των μνημονίων που υπεγράφησαν από την Κυβέρνηση Σάρατζ και την Τουρκία. Περιμένουμε από τη Γερμανία να εκφράσει και να επιβάλλει την ευρωπαϊκή αυτή θέση στη Διαδικασία του Βερολίνου», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης που πρόσκειται στον Χάφταρ με ανάρτησή του στο Twitter εμφανίζει φωτογραφίες από την επίσκεψη του Λίβυου στρατάρχη και γράφει «Ευχαριστούμε Ελλάδα που τον προσέχεις».

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

