ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Προκλητικό το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης-Να αποσυρθούν άμεσα τα ξένα στρατεύματα από Λιβύη

«Προκλητικό» και «αντιπαραγωγικό» χαρακτήρισε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το μνημόνιο κατανόησης της Τουρκίας με την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) της Λιβύης, αναγνωρίζοντας ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο, το οποίο προβλέπει ότι τα νησιά έχουν ίδια δικαιώματα με τις ηπειρωτικές περιοχές όσον αφορά την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι το κείμενο δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών, καθώς περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές οι οποίες ανήκουν ή διεκδικούνται από την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση τόνισε ότι «οι αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων κρατών δεν βοηθούν (και) είναι προκλητικές. Επιπλέον, σε αντίθεση με όσα προτείνει η Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως αποκρυσταλλώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά έχουν γενικά δικαίωμα στην ΑΟΖ και στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα στον ίδιο βαθμό με οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή».

«Σημειώνουμε ότι η Ελλάδα έχει επίσης αλληλεπικαλυπτόμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις στη περιοχή που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση. Ως πάγια πολιτική, ενθαρρύνουμε τα κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά, με βάση το διεθνές δίκαιο», είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισήμανε πως παρότι οι ΗΠΑ δεν λαμβάνουν γενικά θέση για τις διαφορές θαλάσσιας δικαιοδοσίας άλλων κρατών, στη συγκεκριμένη περίπτωση καλούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφύγουν κάθε ενέργεια στην οποία ελλοχεύει κίνδυνος να κλιμακωθούν περαιτέρω οι εντάσεις σε μια χρονικά ευαίσθητη συγκυρία για την ανατολική Μεσόγειο.

Εξήγησε ότι οι εξελίξεις «καταδεικνύουν τον κίνδυνο η σύγκρουση στη Λιβύη να λάβει ευρύτερες, περιφερειακές διαστάσεις και την επείγουσα ανάγκη να εργαστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προς λύση μέσω διαπραγμάτευσης».

Ερωτηθείς αν το μνημόνιο κατανόησης εκθέτει την Τουρκία στον κίνδυνο αμερικανικών κυρώσεων όπως προβλέπεται σε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα του 2016 για τη Λιβύη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν προαναγγελίες, ούτε προδικάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν περί κυρώσεων».

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του εκπροσώπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ για το μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας-ΚΕΣ, στέλεχος του ελληνικού λόμπι στην Ουάσινγκτον υπενθύμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μια τοποθέτηση που είχε κάνει πριν από δύο χρόνια ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως εξήγησε, ο αξιωματούχος είχε πει, κατά τη διάρκεια κλειστής ενημέρωσης στους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αφήσουν την Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθώς η Κίνα παρακολουθεί τις αμερικανικές αντιδράσεις σε θέματα του δικαίου της θάλασσας, τα οποία έχουν αντίκτυπο στις διενέξεις που αφορούν την Νότια Σινική Θάλασσα.

Να αποσυρθούν άμεσα τα ξένα στρατεύματα από Λιβύη

Την άμεση απόσυρση από τη Λιβύη των υποστηριζόμενων από την Τουρκία Σύρων μαχητών και των Ρώσων μισθοφόρων ζητά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με δήλωση εκπροσώπου του στον ιστότοπο Hellas Journal και στην ΕΡΤ. Καλώντας τις ξένες χώρες που τροφοδότησαν τη σύγκρουση να αποσύρουν άμεσα τις δυνάμεις τους, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης.

“Foreign countries that have fueled the conflict should withdraw their forces from Libya, now”says @StateDept “countries that purport to support Libya’s stability should immediately withdraw their forces, including Russian mercenaries & Turkish-sponsored Syrian fighters”

— Lena Argiri (@lenaargiri) January 15, 2020