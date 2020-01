Ρωσία: Την παραίτησή της υπέβαλλε η κυβέρνηση Μεντβέντεφ (video)

Την παραίτησή της υπέβαλλε αιφνιδίως η κυβέρνηση της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την κυβέρνηση Μεντβέντεφ να ασκήσει τα καθήκοντά της μέχρι να διοριστεί νέο υπουργικό συμβούλιο.

Η παραίτηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των συνταγματικών αλλαγών που πρότεινε ο πρόεδρος Πούτιν. Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεβ δήλωσε πως οι προτεινόμενες αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα «σημαντικές αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων στην χώρα» και για αυτόν τον λόγο η παρούσα κυβέρνηση παραιτείται.

BREAKING: Putin instructs government to perform its duties until a new cabinet is convened pic.twitter.com/Ywm2K5bs0a

— Sputnik (@SputnikInt) January 15, 2020