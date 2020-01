Αφιέρωμα στους New Kids On The Block

Μοιράσου το άρθρο:

Στις 13 Ιανουαρίου του 1990, οι New Kids On The Block είχαν το δεύτερο και τελευταίο τους νούμερο ένα στο UK singles Chart με το τραγούδι «Hangin’ Tough». Είχαν επτά ακόμα top 10 επιτυχίες ως το τέλος του 1991. Μετά από αυτό διαλύθηκαν αλλά άνοιξαν το δρόμο για πολλά ακόμα boybands της δεκαετίας του ’90.

Οι New Kids On The Block, ήταν ένα αμερινακινό συγκρότημα νεαρών ανδρών, αυτό που λέμε Boyband, από το Dorchester, της Μασαχουσέτης. Η μπάντα αποτελούνταν από τους αδελφούς Jordan και Jonathan Knight , τον Joey McIntyre , τον Donnie Wahlberg και τον Danny Wood. Οι New Kids On The Block γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έχουν πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Κέρδισαν δύο αμερικανικά μουσικά βραβεία το 1990 για το αγαπημένο Pop/Rock συγκρότημα και το αγαπημένο Pop/Rock Album. Το γκρουπ διαλύθηκε το 1994 και επανενώθηκε το 2007.

