«Εντός Ιανουαρίου» η διεθνής διάσκεψη στο Βερολίνο για τη Λιβύη- «Προτρέχουν» τουρκικά ΜΜΕ (video)

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί την Κυριακή τη Γερμανία με θέμα τη Λιβύη, μετέδωσαν τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο αργότερα, στο Βερολίνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ, δήλωσε ότι «είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεθνή διάσκεψη που σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, ενδεχομένως την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιανουαρίου».

Καλή απόφαση χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Βερολίνου την ανακοίνωση της εκεχειρίας για τις 12 Ιανουαρίου.

«Διεξάγουμε συνομιλίες στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για εκεχειρία και εμπάργκο όπλων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην Διάσκεψη του Βερολίνου, δηλαδή για τις προϋποθέσεις οι οποίες θα καθιστούσαν εφικτό να κάνουμε τα επόμενα βήματα προς μια πολιτική λύση», επισήμανε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπενθύμισε ότι όλη η προσπάθεια τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και έχει ως στόχο την στήριξη των προσπαθειών του ειδικού απεσταλμένου, Γκασάν Σαλαμέ.

«Υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός για την ερχόμενη Κυριακή, αλλά σήμερα δεν μπορώ να κάνω επίσημη ανακοίνωση γι’ αυτό», δήλωσε ο Στέφεν Ζάιμπερτ απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν «να μεταβαίνει στο Βερολίνο για την Διάσκεψη στις 19 Ιανουαρίου».

Για μονοήμερη επίσκεψη και συνάντηση με την Γερμανίδα καγκελάριο μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο TRT, την ώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μόσχα όπου αναμένονται οι επικεφαλής των αντιμαχόμενων παρατάξεων της Λιβύης για να επικυρώσουν ειρηνευτική συμφωνία.

