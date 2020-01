Κατάρριψη Boeing:Τον Χοσεΐν Σαλαμί καλεί για εξηγήσεις η ιρανική βουλή-Αντιδράσεις (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί θα δώσει εξηγήσεις κεκλεισμένων των θυρών στο κοινοβούλιο του Ιράν για την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing 737. Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις διεθνώς, αλλά και εντός του Ιράν, μετά την παραδοχή της Τεχεράνης. Το Ιράν δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, ενώ αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων ζητούν Καναδάς και Ουκρανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο την Τεχεράνη ότι δεν μπορεί να υπάρξει «μια νέα σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών».



Εξηγήσεις για την κατάρριψη

Σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, ο Σαλαμί θα μιλήσει για τον φόνο στις 3 Ιανουαρίου του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανι στη Βαγδάτη σε αμερικανικό πλήγμα και θα δώσει εξηγήσεις για την ιρανική απάντηση, αλλά και για την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing 737 την Τετάρτη στην Τεχεράνη από τον ιρανικό στρατό.

Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης Αμιραλί Χατζιζαντέχ δήλωσε χθες Σάββατο ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για την τραγωδία.

Σήμερα ο ιρανικός Τύπος απέτισε φόρο τιμής στα 176 θύματα του Boeing: «Ζητείστε συγγνώμη, παραιτηθείτε», ήταν ο τίτλος της εφημερίδας των μεταρρυθμιστών Etemad. «Ασυγχώρητο», έγραψε η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Iran, δημοσιεύοντας τα ονόματα όλων των θυμάτων. «Ταπεινά συγγνώμη για ένα επώδυνο λάθος», ήταν ο τίτλος της Javan που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Διαδηλώσεις φοιτητών

Η αστυνομία του Ιράν διέλυσε το πλήθος των φοιτητών που είχε συγκεντρωθεί στην Τεχεράνη για να τιμήσει τη μνήμη των 176 επιβαινόντων –κυρίως Ιρανών και Καναδών– στο ουκρανικό αεροπλάνο, το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί.

#Tehran A huge crowd of protesters outside the university

The Special Forces had to withdraw

today 11 January #Iran #IranianProtests pic.twitter.com/hBedhqIAUp — Daniel (@Danielf188) January 11, 2020

Η Τεχεράνη παραδέχθηκε χθες Σάββατο το πρωί ότι κατέρριψε «από λάθος» το Boeing. Η συγκέντρωση των φοιτητών μετατράπηκε σε οργισμένη διαδήλωση, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό.

Το πλήθος κατήγγειλε «τους ψεύτες» και ζήτησε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους, αλλά και όσοι, σύμφωνα με αυτό, προσπάθησαν να συγκαλύψουν την αλήθεια.

Abu-ali-sina University in #Hamedan city, Hamadan Province,

Students chanting: «The incompetent #IRGC is our stigma»

The new wave of #IranianProtests began after accepting #UkrainianPlaneCrash responsibility by regime. #FlightPS752 has been targeted by IRGC missiles.

1.11.2020 pic.twitter.com/RFjZ7W3V3I — Ahmad Batebi (@radiojibi) January 11, 2020

Τραμπ:Ο κόσμος παρακολουθεί

Ο Τραμπ ανήρτησε στο Twitter, στα αγγλικά και τα φαρσί, ότι «είμαι στο πλευρό» του ιρανικού λαού. «Παρακολουθούμε στενά τις διαδηλώσεις σας και η γενναιότητάς σας μας εμπνέει», πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη μία σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών, ούτε διακοπή του Ίντερνετ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Νοέμβριο στο Ιράν, οι οποίες κατεστάλησαν βίαια, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.«Ο κόσμος παρακολουθεί», τόνισε.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Στις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου, που ξέσπασαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει την τιμή της βενζίνης, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 300 άνθρωποι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Εξάλλου η πρόσβαση στο Ίντερνετ είχε διακοπεί επανειλημμένα, κυρίως μετά τις εκκλήσεις μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης για συγκεντρώσεις στη μνήμη των θυμάτων, ένα μήνα μετά τις διαδηλώσεις.

Παράλληλα χθες Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν διέπραξε «ένα φρικτό λάθος» καταρρίπτοντας το Boeing 737. «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ το Ιράν να εγκαταλείψει τις απερίσκεπτες φιλοδοξίες του και να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν κανονική χώρα», πρόσθεσε.

Ένταση με τη Βρετανία

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο Ιράν συνελήφθη και κρατήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, καταγγέλλοντας «μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Foreign Secretary @DominicRaab calls brief detention of @HMATehran a “flagrant violation of international law.” Full statement: — Foreign Office (@foreignoffice) January 11, 2020

«Η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι τώρα», εκτίμησε ο Ράαμπ. «Μπορεί να συνεχίσει την πορεία της προς ένα καθεστώς παρία, με όλη την πολιτική και οικονομική απομόνωση που αυτό συνεπάγεται, ή να κάνει βήματα για να αποκλιμακώσει την ένταση και να δεσμευθεί σε μία διπλωματική οδό προς τα εμπρός», συνέχισε ο Βρετανός υπουργός.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν συμμετείχα σε καμία διαδήλωση», έγραψε στο Twitter ο Μακέιρ. «Πήγα σε μια εκδήλωση η οποία είχε ανακοινωθεί ως ολονυκτία για τα θύματα της τραγωδίας (της πτήσης) #PS752» της Ukraine International Airlines που καταρρίφθηκε την Τετάρτη από τον ιρανικό στρατό «από λάθος», πρόσθεσε.

«Έφυγα από το σημείο πέντε λεπτά αφού ξεκίνησαν να ακούγονται συνθήματα» κατά των ιρανικών αρχών, εξήγησε.

Σε «αποκλιμάκωση» καλούν οι Βρυξέλλες

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επέκρινε την Τεχεράνη μετά τη σύλληψη και τη σύντομη κράτηση χθες Σάββατο του Βρετανού πρεσβευτή στο Ιράν και ζήτησε να υπάρξει «αποκλιμάκωση», σε tweet του που ανήρτησε σήμερα.

«Πολύ ανήσυχος μετά την προσωρινή κράτηση του Βρετανού πρεσβευτή στο Ιράν. Ο σεβασμός στη Σύμβαση της Βιένης αποτελεί υποχρέωση. Η ΕΕ καλεί σε αποκλιμάκωση και στη δημιουργία χώρου για διπλωματία», έγραψε στο Twitter ο Μπορέλ.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

Πηγή:ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr