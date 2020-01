Το Ιράν παραδέχτηκε ότι κατέρριψε το ουκρανικό αεροσκάφος «από λάθος»

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο στρατός του Ιράν κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». Οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του στρατού.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί μιλάει για «ασυγχώρητο λάθος» τονίζοντας ότι «Η εσωτερική έρευνα στις Ένοπλες Δυνάμεις κατέληξε ότι δυστυχώς πύραυλοι εκτοξεύτηκαν λόγω ανθρώπινου λάθους και προκάλεσαν το τρομερό δυστύχημα με το ουκρανικό αεροπλάνο και τον θάνατο των 176 αθώων ανθρώπων».

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

O Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020