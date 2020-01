Κατάρριψη Boeing: Η ανάληψη ευθύνης και τα 10″ που σκότωσαν 176 ανθρώπους (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους, όπως ανέφερε σήμερα ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από την κρατική τηλεόραση. Την ίδια ώρα, Ζελένσκι και Μακρόν συμφώνησαν ότι γάλλοι εμπειρογνώμονες θα αποκωδικοποιήσουν τα μαύρα κουτιά του ουκρανικού αεροσκάφους. Οργισμένοι είναι οι Ιρανοί επειδή οι αρχές συγκάλυπταν επί ημέρες την αλήθεια



Παραδοχή της ευθύνης

Video of IRGC Aerospace Cmdr. showing the place on map where the Ukrainian plane was shot down by the air defence@bellingcat pic.twitter.com/GHtkAPvVtc — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) January 11, 2020

«Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου δυστυχήματος», δήλωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης Αμιραλί Χατζιζαντέχ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Φρουροί μπέρδεψαν το ουκρανικό αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν με πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

Περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε αυτή η τραγωδία, ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ δήλωσε ότι η μοιραία απόφαση για την κατάρριψη του Boeing ελήφθη μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. «Ο χειριστής της αεράμυνας έστειλε μήνυμα στους διοικητές του. Όταν δεν έλαβε καμία απάντηση έπειτα από 10 δευτερόλεπτα, αποφάσισε να το καταρρίψει», δήλωσε ο Χατζιζαντέχ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου.

«Εκείνη τη στιγμή ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο με τις ΗΠΑ. Είχαμε αναφορές ότι πύραυλοι Κρουζ χτύπησαν το Ιράν. Ήταν το λάθος ενός ατόμου, που προκάλεσε μια τραγωδία», συνέχισε ο Χατζιζαντέχ, περιγράφοντας το πώς καταρρίφθηκε το ουκρανικό αεροσκάφος στο Ιράν.

Πάντως, ανέφερε ότι είχε ζητηθεί να δημιουργηθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης, κάτι που όμως δεν εγκρίθηκε. Επίσης αποκάλυψε πως είχε ενημερώσει από το πρωί της Τετάρτης Ιρανούς αξιωματούχους για τις εκτιμήσεις ότι καταρρίφθηκε επιβατικό αεροσκάφος. Παρόλα αυτά, μόλις σήμερα το Ιράν παραδέχθηκε ότι η αεροπορική τραγωδία προκλήθηκε εξαιτίας πυραύλου.

Νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο στρατός του Ιράν κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη την Τετάρτη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, πετούσε κοντά σε μία ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή και θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». Οι υπεύθυνοι για το συμβάν θα λογοδοτήσουν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του στρατού.

Ukraine International Airlines: Δεν είχαμε λάβει προειδοποίηση

Η αεροπορική εταιρεία Ukraine International Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι το αεροσκάφος το οποίο συνετρίβη στο Ιράν δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για πιθανή απειλή από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης προτού απογειωθεί.

Σε ενημέρωση του Τύπου από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της, η εταιρεία διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι το επιβατικό αεροσκάφος είχε αλλάξει πορεία λέγοντας ότι οι ιρανικές αρχές θα έπρεπε να έχουν κλείσει το αεροδρόμιο.

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της εταιρείας εξάλλου κάλεσαν το Ιράν να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την συντριβή του αεροσκάφους.

Αξιωματούχοι της εταιρείας οργίστηκαν από αυτό που χαρακτήρισαν υπαινιγμούς του Ιράν πως το πλήρωμα του αεροσκάφους δεν ενήργησε σωστά.

«‘Αν νομίζεις ότι κάνεις πόλεμο, νόμιζέ το όσο θέλεις, αλλά υπάρχουν γύρω σου κανονικοί άνθρωποι τους οποίους οφείλεις να προστατεύσεις. Αν χτύπαγαν από κάπου προς κάπου αλλού, ήταν υποχρεωμένοι να κλείσουν το αεροδρόμιο. Υποχρεωμένοι. Και μετά χτύπα όσο θέλεις», είπε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Ιχόρ Σοσνόφσκι.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει στροφή 15 μοιρών προς τα δεξιά αφού είχε φτάσει στα 6.000 πόδια ύψος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Έντεκα Ουκρανοί, ανάμεσά τους 9μελές πλήρωμα, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο Γιεβγιένι Ντίκχνε, ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας, ξεκίνησε την ενημέρωση των δημοσιογράφων λέγοντας ότι η αεροπορική εταιρεία δεν έκανε τίποτα εσφαλμένο ως προς την τήρηση της διαδικασίας ασφαλείας.

«Κατά την ώρα της αναχώρησης από το αεροδρόμιο του Κιέβου Μπορισπίλ, η αεροπορική εταιρεία δεν διέθετε πληροφορίες για πιθανές απειλές. Τη στιγμή της αναχώρησης από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ήταν ακριβώς το ίδιο», είπε.

Σύμφωνα με την αεροπορικική εταιρεία, το αεροδρόμιο της Τεχεράνης λειτουργούσε φυσιολογικά την ώρα που απογειώθηκε το αεροπλάνο. Ερωτηθείς γιατί υπήρξε καθυστέρηση στην απογείωση ο Ντίκχνε απάντησε ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είχε αποφασίσει να ξεφορτώσει κάποιες αποσκευές γιατί το αεροπλάνο ήταν υπερφορτωμένο.

«Παράτολμη» ενέργεια

Η κατάρριψη από το Ιράν ενός ουκρανικού επιβατικού αεροσκάφους με 176 επιβαίνοντες «ήταν μια φρικτή τραγωδία«, δήλωσε σήμερα ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ μετά την παραδοχή από την Τεχεράνη ότι το κατέρριψε από λάθος.

«Τελικά, το Ιράν έκανε ένα φρικτό λάθος. Οι παράτολμες ενέργειες του Ιράν είχαν για μια ακόμη φορά καταστροφικές συνέπειες», είπε ο αξιωματούχος διατηρώντας την ανωνυμία του.

Αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή ζητά ο Τζόνσον

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η κατάρριψη «από λάθος» του ουκρανικού επιβατικού αεροσκάφους από το Ιράν ενισχύει την αναγκαιότητα για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Η παραδοχή από το Ιράν ότι η πτήση 752 της Ukraine International Airlines καταρρίφθηκε από λάθος από τις ίδιες τις ένοπλες δυνάμεις του είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του.

Ανάμεσα στα 176 θύματα, τέσσερις επιβάτες ήταν βρετανοί υπήκοοι.

«Χρειαζόμαστε τώρα μια συλλογική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη διεθνή έρευνα και τον επαναπατρισμό των σορών των θυμάτων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί στενά με τον Καναδά, την Ουκρανία και τους άλλους διεθνείς εταίρους μας που επηρεάστηκαν από αυτό το δυστύχημα ώστε να διασφαλίσουμε πως αυτό θα συμβεί», είπε ο Τζόνσον.

«Μπορούμε όλοι να δούμε πολύ ξεκάθαρα ότι η περαιτέρω σύγκρουση θα οδηγήσει απλώς σε περισσότερες απώλειες και τραγωδίες. Είναι κρίσιμο όλοι οι ηγέτες να επιδιώξουν μια διπλωματική λύση».

Οργισμένοι οι Ιρανοί

Η κατάρριψη του Boeing 737 των Ukraine International Airlines από τον στρατό του Ιράν την Τετάρτη είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά για το συμβάν».

Τα συλλυπητήρια που εξέφρασαν οι αρχές του Ιράν δεν κατευνάζουν την οργή των Ιρανών, που χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους κατά του κατεστημένου επειδή συγκάλυψε για κάποιες ημέρες την αλήθεια.

«Είναι μια εθνική τραγωδία. Ο τρόπος που την χειρίστηκαν και που την ανακοίνωσαν οι αρχές είναι ακόμη πιο τραγικός», λέει ο Αλί Ανσαρί, ένας μετριοπαθής κληρικός, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Πολλοί Ιρανοί ρωτούν γιατί οι αρχές της χώρας δεν έκλεισαν το αεροδρόμιο της Τεχεράνης και τον εναέριο χώρο του Ιράν σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την δολοφονία από τις ΗΠΑ του ανώτερου ιρανού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί με drone στη Βαγδάτη.

Διαμαρτυρία φοιτητών στο Ιράν

Στο Ιράν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης πραγματοποίησαν τελετή για τα θύματα του μοιραίου Boeing.

Tehran University students mourn 176 victims of the #UkrainianPlaneCrash who died when Ukraine International Airlines flight #PS752 crashed in #Iran on Jan 8. pic.twitter.com/NMTl6xoReM — IRAN HRM (@IranHrm) January 11, 2020

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για αυτή την αεοροπορική τραγωδία.

#BREAKING: #AmirKabir university students are chanting «We hadn’t our loved ones killed to support killer #Khamenei» and also «#IRGC be ashamed & leave our country» during the protest against #Iran‘s Islamic Regime & #IRGC over shot-down of #PS752 by #IRGCASF‘s Tor-M1 SAM system. pic.twitter.com/JHzgh26KcO — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 11, 2020

Πηγή:ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.ert.gr