Το Κογκρέσο «βάζει φρένο» στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση στο Ιράν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, την οποία ελέγχουν οι Δημοκρατικοί, υιοθέτησε χθες Πέμπτη ψήφισμα που προβλέπει τον περιορισμό της εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κείμενο με ουσιαστικά μόνο συμβολική αξία, που πάντως προκάλεσε έντονη ενόχληση στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο εν μέσω της κρίσης με την Τεχεράνη.

Το κείμενο, που απαιτεί ο ένοικος του Λευκού Οίκου να «βάλει τέλος» σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον του Ιράν δεν έχει τη ρητή έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου, εγκρίθηκε με 224 ψήφους υπέρ έναντι 194 κατά, με το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της διαδικασίας να είναι ότι το ψήφισμα ενέκριναν τρεις Ρεπουμπλικάνοι.

Ο Τραμπ διέταξε την δολοφονία του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την περασμένη εβδομάδα χωρίς καν να διαβουλευθεί με την ηγεσία του αμερικανικού Κογκρέσου, προκαλώντας οργή σε πολλούς Δημοκρατικούς και κάποιους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς, που αμφισβητούν ανοιχτά το σκεπτικό και τη βάση που επικαλέστηκε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη.

Αναγγέλλοντας την ψηφοφορία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι χαρακτήρισε το πλήγμα εναντίον του υποστράτηγου, διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, «προκλητικό και δυσανάλογο».

Το ψήφισμα τονίζει πως ο πρόεδρος δεν πρέπει να διατάξει άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν εκτός εάν το Κογκρέσο κηρύξει τον πόλεμο στην Ισλαμική Δημοκρατία ή του επιτρέψει ρητώς τη χρήση βίας για την αποτροπή επίθεσης εναντίον των ΗΠΑ.

Η Πελόσι σημείωσε πως παρότι το μέτρο δεν απαιτεί την υπογραφή του Τραμπ καθώς δεν είναι νομικά δεσμευτικό, έχει «αληθινά δόντια» καθώς είναι «απόφαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ».

Αντεπίθεση Τράμπ μέσω Twitter

Ο Τραμπ αντεπιτέθηκε — μέσω Twitter όπως κάνει συχνά — τονίζοντας πως «ελπίζω ότι όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή θα ψηφίσουν εναντίον του ψηφίσματος (…) της τρελής Νάνσι Πελόσι».

Hope that all House Republicans will vote against Crazy Nancy Pelosi’s War Powers Resolution. Also, remember her “speed & rush” in getting the Impeachment Hoax voted on & done. Well, she never sent the Articles to the Senate. Just another Democrat fraud. Presidential Harassment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020