Πληθαίνουν τα σενάρια για τη συντριβή του ουκρανικού Boeing στο Ιράν

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το τι οδήγησε σε συντριβή κοντά στην Τεχεράνη το ουκρανικό αεροσκάφος. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο υποστήριξε πως το μοιραίο Boeing καταρρίφθηκε «μάλλον κατά λάθος» από Ιρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο. Την είδηση αυτή μετέδωσε το Newsweek επικαλούμενο σχετικές μαρτυρίες. Το σενάριο αυτό αρνούνται οι Ιρανικές αρχές.

NEW: Iranian missile system shot down Ukraine flight, probably by mistake, sources say

— Newsweek (@Newsweek) January 9, 2020

Το περιοδικό δεν κατονομάζει καμία από τις πηγές του, επισημαίνοντας ότι οι αξιωματούχοι αυτοί δεν είχαν την άδεια για να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα. Ωστόσο, οι δύο

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι κατά την εκτίμηση του Πενταγώνου, επρόκειτο για ατύχημα και όχι για σκόπιμη ενέργεια, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν είχαν ενεργοποιηθεί μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε δύο βάσεις στο Ιράκ. Το Πεντάγωνο απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η φονική συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους στο Ιράν ενδέχεται να οφείλεται σε σφάλμα, προσθέτοντας ότι έχει ένα φοβερό αίσθημα σχετικά με το αεροπλάνο που κατέπεσε, χωρίς, εντούτοις, να παρουσιάζει κάποια απόδειξη.

«Κάποιος θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιο λάθος» είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι έχει υποψίες σχετικά με το δυστύχημα, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η «φημολογία» ότι το ουκρανικό αεροσκάφος που συνετρίβη την Τετάρτη κοντά στην Τεχεράνη μπορεί να χτυπήθηκε από πύραυλο «δεν έχει καμία λογική», διαβεβαίωσαν σήμερα οι ιρανικές αρχές.

«Πολλές πτήσεις, διεθνείς και εσωτερικού, πετούσαν την ίδια στιγμή στον ιρανικό εναέριο χώρο, στο ίδιο ύψος των 8.000 ποδών και αυτή η ιστορία περί πυραυλικού πλήγματος στο αεροπλάνο δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να είναι σωστή» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργειο Μεταφορών του Ιράν. «Αυτές οι φήμες δεν έχουν λογική», προσθέτει αυτή η ανακοίνωση, που επικαλείται τον Αλί Αμπεντζαντέχ, τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και υφυπουργό Μεταφορών του Ιράν.

Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πολλές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες το Boeing 737 της Ukraine Airlines International χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Αναφορικά με τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, τα οποία βρέθηκαν χθες, ο Αμπεντζαντέχ τόνισε ότι «το Ιράν και η Ουκρανία έχουν τα μέσα» για να διαβάσουν τα δεδομένα που περιέχονται σ’ αυτά. Αν χρειαστεί όμως να χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικειμένα μέσα για την ανάλυση των πληροφοριών αυτών, «μπορούμε να το κάνουμε στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες», διαβεβαίωσε.

Την Τετάρτη, το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι το Ιράν δεν θα δώσει τα μαύρα κουτιά στις ΗΠΑ, επικαλούμενο δηλώσεις του υφυπουργού.

Η Τεχεράνη δεν είναι τυπικά υποχρεωμένη να δώσει για ανάλυση των υλικό αυτό στις ΗΠΑ. Οι χώρες που δεν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα για να το κάνουν, συνήθως αναθέτουν τη δουλειά αυτή σε κάποια από τις ελάχιστες που έχουν τη δυνατότητα (κυρίως ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πτήση PS752 της UIA έκανε αναστροφή λίγο μετά την απογείωσή της, λόγω ενός «προβλήματος» που παρουσιάστηκε. Το αεροπλάνο είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν από τη συντριβή του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε την εξέλιξη των ερευνών για το αεροπορικό δυστύχημα με τον Ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο πρόεδρος του Ιράν του είπε ότι θα παράσχει άμεσα πρόσβαση στην ομάδα των Ουκρανών εμπειρογνωμόνων σε όλα τα αναγκαία δεδομένα.

Με βάση τους διεθνείς κανονισμούς, το Ιράν έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει την έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, από την οποία σκοτώθηκαν 176 άνθρωποι.

