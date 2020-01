Ιράν προς ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση ή πόλεμο-Δορυφορικές εικόνες από τα πλήγματα στο Ιράκ

Με προσεκτικά βήματα κινούνται ΗΠΑ και Ιράν μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μόνο οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και ζήτησε ταυτόχρονα από το ΝΑΤΟ να εμπλακεί περισσότερο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του, άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου καλώντας την Τεχεράνη σε συνεργασία ώστε «να υπάρξει ένα εξαιρετικό μέλλον», όπως είπε, για όλους. Το Ιράν απάντησε με δικά του αντίποινα στη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, αλλά δηλώνει στον ΟΗΕ πως δεν επιδιώκει μία κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

«Η επιχείρηση ήταν ακριβής, χωρίς να υπάρξουν παράπλευρες απώλειες»

Το Ιράν «δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο», διαβεβαίωσε ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή του το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η επιχείρηση ήταν ακριβής και είχε στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρξουν έτσι παράπλευρες απώλειες μεταξύ των αμάχων» ή ζημιές «σε πολιτικές εγκαταστάσεις» στις περιοχές του Ιράκ οι οποίες επλήγησαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους χθες Τετάρτη, ανέφερε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί στην επιστολή του.

Η Τεχεράνη άσκησε το «δικαίωμά της στην αυτοάμυνα» βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όταν «άρχισε και ολοκλήρωσε μετρημένα και συμμετρικά στρατιωτικά αντίποινα» για τη δολοφονία του «μάρτυρα», υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ανέφερε ακόμα το κείμενο της επιστολής του πρεσβευτή.

ΗΠΑ: «Πράξη αυτοάμυνας» η εξόντωση Σουλεϊμανί

Την ίδια ώρα, και οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν με δική τους επιστολή «πράξη αυτοάμυνας» την εξόντωση Σουλεϊμανί, διαμηνύοντας ότι θα αναλάβουν όποια περαιτέρω δράση κρίνει απαραίτητη για να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό και τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Στηη επιστολή που έχει στη διάθεσή του το Reuters, ο βομβαρδισμός του Σουλεϊμανί αναφέρεται ως πράξη δικαιολογημένη και νόμιμη δυνάμει του Άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Κέλι Κραφτ τόνισε πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι «έτοιμη να αρχίσει χωρίς προϋποθέσεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Ιράν» με στόχο «να αποτραπεί το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει περαιτέρω η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια» και «η κλιμάκωση από πλευράς του ιρανικού καθεστώτος».

Εν τω μεταξύ στη δημοσιότητα έδωσε το CNN δορυφορικές φωτογραφίες από τη βάση στο Άιν αλ Άσαντ, στο Ιράκ μετά τα ιρανικά πλήγματα. Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους και μία βάση στην Αρμπίλ (βόρεια).

Satellite images appear to show the aftermath of Iranian missile strikes at an Iraqi military base that houses US troops. pic.twitter.com/F4DBbW3Rgs

Την περασμένη νύχτα άλλες δύο ρουκέτες έπληξαν την Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη, στο Ιράκ, όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, χωρίς να υπάρχουν θύματα.

Two rockets landed inside the heavily fortified Green Zone in Baghdad, home of the US Embassy in Iraq, on Wednesday afternoon, according to the Iraqi military

— CNN International (@cnni) January 8, 2020