Η επόμενη μέρα της επίσκεψης-Κέρδη και προοπτικές από τις επαφές Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Κορωνίδα της διπλωματικής εκστρατείας για την ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας, θεωρούν στην κυβέρνηση την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο βαθμό που πληροφορίες θέλουν να εξυφαίνεται αμερικανική πρωτοβουλία προς την πλευρά της Άγκυρας. Ο πρωθυπουργός απέσπασε επαίνους για την πορεία της οικονομίας, ενώ άκρως ενδιαφέρουσες ήταν οι επαφές του με κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες και επενδυτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, αμφισβητεί τα θετικά αποτελέσματα του ταξιδιού ως προς τα εθνικά θέματα. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Απολύτως πετυχημένη η συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Παράλληλα σύμφωνα με την κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τα σχόλια από την πλευρά του Τραμπ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ήταν εγκωμιαστικά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στον απόηχο της επίσκεψης.

«Εάν ήσασταν ο Τούρκος πρόεδρος ο Ερντογάν μετά από αυτήν την εικόνα που είδαμε στο Λευκό Οίκο θα αισθανόσασταν ότι σας πιέζει αυτό το ταξίδι, ότι αισθάνεστε άβολα ότι είναι εκ μέρους των ΗΠΑ και του Αμερικάνου προέδρου μπήκαν κάποιοι περιορισμοί ή θα αισθάνεστε πιο ενθαρρυμένος;» τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, στην ΕΡΤ1.

«Πρόκειται για μια πολιτική μικροψυχία εθνικής κλίμακας εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία δεν ακολούθησαν ευτυχώς οι άλλες πολιτικές δυνάμεις της ήσσονος αντιπολίτευσης» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Απέναντι στον κ. Τραμπ που έχει αποδείξει ότι κινείται μόνο με βάση το «δίκαιο των ισχυρών», η ελληνική κυβέρνηση οφείλει διαρκώς να τονίζει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητά μας για την πλήρη υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων» σημείωσε η Φώφη Γεννηματά στη συνεδρίαση των υπεύθυνων των τομέων πολιτικής του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Αυτό που χρεοκόπησε ακόμα περισσότερο στα μάτια του ελληνικού λαού είναι αυτή η πολιτική. Ότι αν είμαστε προσδεδεμένοι στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ μπορούμε να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» σχολίασε ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής ΚΚΕ σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται «απολύτως τίποτα» ως στήριξη από τις ΗΠΑ, «εκτός φυσικά από το να μην μας εμπλέξουν σε περιφερειακές συγκρούσεις», δήλωσε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Bloomberg.

Από ελληνικής πλευράς επισημαίνεται επίσης η σημασία της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών, τόσο με την αναβάθμιση των F-16 όσο και με τις συζητήσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35.

«Όταν θα έχουμε τελειώσει θα έχουμε εκσυγχρονίσει τον κύριο όγκο των αεροπλάνων μας…πραγματικά θα μπορούμε να μιλάμε ακόμα και για όρους ανάκτησης της υπεροχής πλέον σε επίπεδο αεροπορίας σε βάθος χρόνου», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Θα είναι πολύ άβολο και δυστυχές για τη χώρα μας…να ξαναμπούμε σε λογικές που την έβαλαν σε αυτήν την κρίση, λογικές κούρσας εξοπλισμών, λογικές δαπάνης δισεκατομμυρίων, χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο» ήταν το σχόλιο του Αλέξη Χαρίτση.

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στην Άγκυρα οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά θέματα.

Περίσσεψαν τα χαμόγελα και τα θερμά λόγια για την Ελλάδα στην δεξίωση που διοργάνωσε το Αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία του Μάικ Πομπέο και του αμερικανικού αντιπροέδρου Πένς. Πραγματοποιώντας και τις αναγκαίες προπόσεις με ούζο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χαρακτήρισε φανταστικές τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Στηρίζουμε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο Μάικ Πομπέο.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στο τετ α τετ Μητσοτάκη-Τραμπ στο οβάλ γραφείο.

