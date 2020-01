Συντριβή ουκρανικού αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του από την Τεχεράνη (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ουκρανικό Boeing 737 με 180 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων ISNA, FARS και Tasnim. Όπως ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες μετά τη συντριβή του ουκρανικού αεροσκάφους. Δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό συνδέεται με την αντιπαράθεση Ιράν-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπο της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη. Στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA, FARS και Tasnim έκαναν λόγο για συνολικά 180 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, στο Μπόινγκ με προορισμό το Κίεβο.

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020

Ο επικεφαλής της «Ερυθράς Ημισελήνου» του Ιράν ξεκαθάρισε ότι θεωρεί «αδύνατο» να έχει επιβιώσει άνθρωπος από τη συγκεκριμένη συντριβή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η συντριβή αποδίδεται σε τεχνικά προβλήματα.

«Το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά. Μπορεί ωστοσο να καταφέρουμε να σώσουμε κάποιους επιβάτες», δήλωσε μάλιστα νωρίτερα, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Ιράν, στην κρατική τηλεόραση.

#BREAKING Second Video of #Ukrainian Plane Crash in near Tehran .All of the passengers on the plane were killed.#iran pic.twitter.com/CUFlPXBwvO — Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020

