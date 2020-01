Παγκόσμια ανησυχία για την επικίνδυνη κλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ – Ιράν (video)

Συνεχίζεται η ανησυχία για τις συνέπειες της εκτέλεσης του Ιρανού στρατηγού Σολεΐμανί από τις ΗΠΑ μετά από επιδρομή στη Βαγδάτη την περασμένη Παρασκευή. Το πρωί δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους της Τεχεράνης για την κηδεία του στρατηγού φωνάζοντας αντιαμερικανικά συνθήματα. Στο μεταξύ οι πρεσβευτές των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συνεδρίασαν εκτάκτως για την κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επιπλέον, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου, με αντικείμενο την ιρανική κρίση, όπως έγινε γνωστό από δύο διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε σήμερα το Ιράν να αποφύγει «περαιτέρω βία και προκλήσεις» μετά την έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών της Ατλαντικής Συμμαχίας που εξέτασε την κρίση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας σήμερα, οι σύμμαχοι απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση. Μια νέα σύγκρουση δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός, συνεπώς το Ιράν θα πρέπει να απόσχει από περαιτέρω βία και προκλήσεις», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε επίσης ότι όλα τα μέλη της Συμμαχίας υποστηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για «τις γεωπολιτικές εντάσεις που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους αυτό τον αιώνα» και κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου να σταματήσουν την κλιμάκωση των εντάσεων, να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να ξαναρχίσουν τον διάλογο.

Με φόντο αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η Ευρώπη αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης της επικίνδυνης και απρόβλεπτης έντασης στη Μέση Ανατολή. Με κοινή ανακοίνωση, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία ζητούν από όλους αυτοσυγκράτηση και δηλώνουν ανήσυχες που το Ιράν ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύεται πλήρως από την συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του. Η Γερμανία ζητά έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Βρυξέλλες κάλεσαν σε συνομιλίες τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι ο κατευνασμός της έντασης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον είναι «προς το συμφέρον του Ιράν και του Ιράκ».

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συμφώνησε με τον Ιρακινό ομόλογό του Άντελ Άμπντουλ Μάχντι ότι είναι αναγκαία η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Με την σειρά του, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε είχε σήμερα εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με την Γερμανίδα καγκελάριο ‘Αγγελα Μέρκελ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στη Λιβύη και στο Ιράν. Σε ό,τι αφορά και τα δύο θέματα, οι Μέρκελ και Κόντε συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστεί η στενή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο των αρμόδιων υπουργών, όσο και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιθέτως, η Μόσχα δεν διαβλέπει κάποιον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων μετά την απόφαση του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο χωρίς περιορισμούς. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η χώρα παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη συμφωνία αυτή και στους στόχους της.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού συνομίλησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Χακάν Φιντάν και με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ο Σοϊγκού με τον Φιντάν συζήτησαν τις κοινές δράσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν για να περιοριστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού του Ιράν, υποστράτηγο Μοχαμάντ Μπαγερί, ο Σοϊγκού συζήτησε τα «πρακτικά βήματα» που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθεί η κλιμάκωση στη Συρία και τη Μέση Ανατολή.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση προειδοποιώντας τους Αμερικανούς πολίτες για τις «αυξημένες εντάσεις» στη Μέση Ανατολή και υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο επιθέσεων με πυραύλους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι θα εμπλουτίζει ουράνιο χωρίς να τηρεί κανέναν περιορισμό. Εξάλλου, όπως δήλωσε σήμερα η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κόνγουεϊ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι βέβαιος ότι θα μπορούσε ακόμη να επαναδιαπραγματευτεί μια νέα πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η Κόνγουεϊ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε ότι οι ΗΠΑ θα βάλουν στο στόχαστρο τα πολιτιστικά μνημεία του Ιράν, απλώς έθεσε ένα ερώτημα.

Η UNESCO, η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, υπενθύμισε σήμερα ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν υπογράψει τις συνθήκες με τις οποίες δεσμεύονται να μην βλάψουν την πολιτιστική κληρονομιά άλλων χωρών στην περίπτωση ένοπλης σύρραξης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή επανάλαβε την απειλή του να στοχοθετήσει πολιτιστικούς χώρους στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα υποστεί αντίποινα αν πλήξει Αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

«Μην απειλείτε ποτέ το ιρανικό έθνος», τονίζει ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί σε μήνυμά του στο Twitter απαντώντας στις πολεμικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. «Αυτοί που αναφέρουν τον αριθμό 52 θα πρέπει επίσης να θυμούνται τον αριθμό 290, γράφει ο Ροχανί αναφερόμενος στην τραγωδία με το Airbus της πτήσης 655 της Iran Air που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1988 από αμερικανικό πλοίο πάνω από τον Κόλπο και στοίχισε τη ζωή 290 ανθρώπων.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020