Τραμπ: Έχουμε «κλειδώσει» 52 στόχους στο Ιράν έαν υπάρξουν αντίποινα

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει 52 στόχους στο Ιράν – ισάριθμους με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1979 – τους οποίους θα πλήξουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε Αμερικανούς ή σε αμερικανικούς πόρους σε αντίποινα για την αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020