Ιράν: Πένθος, οργή και νέοι σχεδιασμοί για υπαναχώρηση από τις πυρηνικές δεσμεύσεις (video)

Χιλιάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί υποδέχτηκαν σήμερα τη σορό του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί που μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πόλη Αβάζ, ενώ στη χώρα έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος.

Από το πρωί είναι σε εξέλιξη οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο, ο οποίος θα ενταφιαστεί την Τρίτη στη γενέτειρά του, την πόλη Κερμάν, μετά το τριήμερο πένθος.

#Iran: Tens of thousands of mourners flood the streets to pay their respects to Iranian military commander Qassem Soleimani, assassinated by U.S. drone strike. pic.twitter.com/ZiAQ11580z — Rudaw English (@RudawEnglish) January 5, 2020

Πλήθη που θρηνούσαν κρατώντας αφίσες με το πρόσωπό του Σουλεϊμανί, αλλά και κόκκινες σιιτικές σημαίες σαν αυτή που υψώθηκε χθες στο ιερό τέμενος του Jamkaran, οι οποίες παραδοσιακά συμβολίζουν το άδικα χυμένο αίμα και το κάλεσμα σε εκδίκηση, συνόδευσαν το φέρετρό του ακολουθώντας την πομπή μέσα από τους δρόμους των δύο μεγάλων ιρανικών πόλεων.

Iranian women mourn the assassination of the country’s top military commander Qassem Soleimani as his body returns from #Baghdad for burial. Live blog: pic.twitter.com/COusLSAC2X — Rudaw English (@RudawEnglish) January 5, 2020

Συγκλονιστικές οι εικόνες και από τη βουλή, με βουλευτές να φωνάζουν «Θάνατος στην Αμερική».

Ο Σολεϊμάνι ήταν ο αρχιτέκτονας της περιφερειακής πολιτικής του Ιράν για την κινητοποίηση πολιτοφυλακών σε ολόκληρο το Ιράκ, τη Συρία και τον Λίβανο, στο πλαίσιο και του πολέμου κατά του Ισλαμικού Κράτους. Κατηγορήθηκε επίσης για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων και συμμάχων των Αμερικανών τις τελευταίες δεκαετίες.

Το Ιράν έχει υποσχεθεί «σκληρή εκδίκηση» για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Σολεϊμάνι.

Συζητήσεις για το περαιτέρω βήμα προς την έξοδο από την πυρηνική συμφωνία



Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι απόψε το βράδυ θα συναντηθούν για να συζητήσουν για τη λήψη ενός πέμπτου βήματος περαιτέρω αποχώρησης από τη διεθνή συμφωνία της Βιένης που υπεγράφη το 2015 για τα πυρηνικά.

Η απόφαση είχε ληφθεί από πριν, αλλά «δεδομένης της κατάστασης» που δημιούργησε ο θάνατος του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, «θα γίνουν ορισμένες αλλαγές στην ειλημμένη απόφαση» σε σχέση με το «πέμπτο στάδιο» του σχεδίου που έχει καταρτισθεί τον Μάιο σε απάντηση της μονομερούς εξόδου των Ηνωμένων Πολιτειών από την διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το βήμα αυτό θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο από το αναμενόμενο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί. «Στον κόσμο της πολιτικής, όλες οι εξελίξεις αλληλοσυνδέονται», δήλωσε ο Μουσαβί.

Η συμφωνία, αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και την ομάδα 5+1 (τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συν την Γερμανία), προσέφερε χαλάρωση του καθεστώτος των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης, η οποία σε αντάλλαγμα δεσμεύθηκε να εγγυηθεί τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα του πυρηνικού της προγράμματος.

Key dates in the escalation of tensions between the US and Iran since the US withdrawal from Iranian nuclear deal @AFPgraphics pic.twitter.com/kj31LK6A3o — AFP news agency (@AFP) January 5, 2020

Διπλωματική πρωτοβουλία από την ΕΕ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με θέμα την προάσπιση της συμφωνίας της Βιέννης προσκάλεσε στις Βρυξέλλες τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ «επιβεβαίωσε ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο του συντονιστή και να διαφυλάσσει την ενότητα των υπολοίπων πλευρών για την ενίσχυση της συμφωνίας και την πλήρη εφαρμογή της από όλες τις πλευρές».

Το Παρίσι κάλεσε χθες το Ιράν να διαφυλάξει την συμφωνία της Βιένης, παρά τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας είπε πως θα επιδιώξει να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ιράν.

Κατά την γνώμη πολλών αναλυτών, η αεροπορική επιδρομή της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης έχει πλήξει οριστικά και την πυρηνική συμφωνία.

