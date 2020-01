Επιθέσεις με πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ

Για δυο επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ, κάνουν λόγο διεθνή πρακτορεία, χωρίς ωστόσο να μεταδίδουν αναφορές για θύματα.

Πρόκειται για μια επίθεση με πύραυλο εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, την περιοχή όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτίρια, και μια δεύτερη, με δύο πυραύλους που έπληξαν την αεροπορική βάση Μπαλάντ 50 χλμ βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

At least 3 unguided projectiles have exploded inside #Iraq‘s #Balad Air Base, which hosts a number of US forces & contractors pic.twitter.com/R9FGmS87sk

— RT (@RT_com) January 4, 2020