Τα πρώτα Υποβρύχια Μουσεία στην Ελλάδα από την περιφέρεια Θεσσαλίας

Η πρώτη και μοναδική Περιφέρεια στη χώρα με Υποβρύχια Μουσεία είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας που από φέτος το καλοκαίρι προσφέρει στην παγκόσμια κοινότητα των αυτοδυτών και στους λάτρεις των ενάλιων αρχαιοτήτων τη δυνατότητα να επισκεφτούν τον «Παρθενώνα των ναυαγίων», το κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας, στα ανοιχτά της Αλοννήσου -το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο στο οποίο μπορεί κάποιος να καταδυθεί- μαζί με άλλα έξι συνολικά, αρχαία και νεότερα ναυάγια – Υποβρύχια Μουσεία σε τέσσερις θέσεις στις Σποράδες και το Δυτικό Παγασητικό.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στο Βόλο, στην τελετή λήξης του βραβευμένου δύο φορές, ευρωπαϊκού προγράμματος για τις ενάλιες αρχαιότητες, τα υποβρύχια μουσεία και τον καταδυτικό τουρισμό Bluemed, στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν επικεφαλής εταίρος, υπογράμμισε: « Η Θεσσαλία κάνει καινοτομία στην πράξη. Το βραβευμένο πρόγραμμα BLUEMED είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει προστιθέμενη αξία στη χώρα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την υπουργό Λίνα Μενδώνη και το Υπουργείο Τουρισμού ανοίξαμε δρόμο για τη νομοθεσία, δρόμο για τον πολιτισμό, δρόμο για ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ο τουρίστας πρέπει να ερωτευτεί ξανά την Ελλάδα μέσα από ειδικά, ποιοτικά τουριστικά προϊόντα όπως είναι τα καταδυτικά πάρκα και τα υποβρύχια μουσεία, για να επιστρέφει κάθε χρόνο στη χώρα μας. Είναι θέμα εθνικό, θέμα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και προστιθέμενου εθνικού πλούτου».

«Κινητοποιήσαμε ένα κοιμώμενο γίγαντα της Θεσσαλίας, που είναι οι ενάλιες αρχαιότητες» επεσήμανε ο κ. Αγοραστός. «Καινοτομούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, φέραμε στο φως σπάνιας ομορφιάς ναυάγια και από το καλοκαίρι του 2020, δίνουμε τη δυνατότητα στην παγκόσμια κοινότητα των αυτοδυτών να καταδύονται στο αρχαιότερο επισκέψιμο ναυάγιο του κόσμου, το ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο, ισάξιο σε μοναδικότητα με τον Παρθενώνα. Αλλά και σε άλλα νεότερα ναυάγια των υστερορωμαικών και βυζαντινών χρόνων στα ακρωτήρια Τηλέγραφος και Γλάρος Νηών, και στην Κίκυνθο Αμαλιάπολης, που σε συνδυασμό με την Περιστέρα δημιουργούν ένα κρίσιμο αριθμό υποβρυχίων μουσείων, πόλο έλξης για ένα πολυάριθμο, νέο τουριστικό κοινό».

«Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο περνά κρίση, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και οικονομικοπολιτικών εξελίξεων όπως το Brexit» επεσήμανε ο κ. Αγοραστός. «Για να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τουρίστες πρέπει να προφέρουμε ένα διαφοροποιημένο, πιο ποιοτικό, πιο ερωτεύσιμο τουριστικό προϊόν. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά των Υποβρυχίων Μουσείων στον τουριστικό χάρτη της Θεσσαλίας. Αλλά και η απάντησή μας στην κρίση: Κάνουμε αντίσταση ποιότητας στον μαζικό τουρισμό, επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και τονώνουμε την πραγματική, τοπική οικονομία».

Χρηματοδότηση 4,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργίας και αξιοποίησης Υποβρυχίων Μουσείων η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει εντάξει και χρηματοδοτεί με 4,2 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, τα παρακάτω έργα:

– «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», 960.000 €

-«Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλοννήσου για τους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους», προϋπολογισμού 1.350.000 €

-«Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αμαλιάπολης για τους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους», προϋπολογισμού 1.200.000 €

-«Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα, στο πλαίσιο του Έργου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», προϋπολογισμού 600.000 €

Οι επισκέπτες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταδυθούν, μπορούν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία κατάδυσης στα Κέντρα Ενημέρωσης Κοινού στη στεριά, όπου λειτουργεί ειδική εγκατάσταση τρισδιάστατης, ψηφιακής απεικόνισης για εικονική κατάδυση στο κλασικό ναυάγιο της Περιστέρας.

