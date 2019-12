Ο Τραμπ αξιώνει την άμεση διεξαγωγή της δίκης του στη Γερουσία

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να διεξαχθεί «άμεσα» η δίκη του στο Κογκρέσο, απαντώντας τη δήλωση της Δημοκρατικής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι ότι δεν θα προχωρήσει στην επίδοση του κατηγορητηρίου σε βάρος του στη Γερουσία πριν ενημερωθεί για το πώς οι Ρεπουμπλικάνοι εννοούν να διεξαγάγουν τη διαδικασία.

«Λοιπόν αφού οι Δημοκρατικοί δεν μου έδωσαν καμία τήρηση της ορθής νομικής διαδικασίας στη Βουλή, ούτε δικηγόρους, ούτε μάρτυρες, ούτε τίποτα, τώρα θέλουν να υπαγορεύσουν στη Γερουσία πώς θα κάνει τη δίκη», υποστήριξε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Θέλω να γίνει η δίκη άμεσα!», πρόσθεσε, μία ημέρα μετά την έγκριση του κατηγορητηρίου σε βάρος του από τη Βουλή.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019