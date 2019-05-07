Οι υποψήφιοι της Ενωτικής Συνεργασίας για τον Δήμο Ζαγοράς με επικεφαλής τον Π. Κουτσάφτη

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου ο συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου Παν. Κουτσάφτη και την ακόλουθη σύνθεση:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ
1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΦΕΝΤΗ (ΕΝΤΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΛΕΧΩΝΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
17. ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
18. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΘΕΡΣΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΠ
11. ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΟΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΡΟΥΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΝΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΝΑΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΚ ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΡΩΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ