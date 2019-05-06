Τα ονόματα του συνδυασμού Ανυπότακτη Θεσσαλία με επικεφαλής τον Κ. Δελημήτρο για τις περιφερειακές εκλογές

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού Ανυπότακτη Θεσσαλία, με επικεφαλής τον Κώστα Δελημήτρο, για τις περιφερειακές εκλογές. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων και για τις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες είναι τα εξής:
|ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|Δελημήτρος Κωνσταντίνος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
|Ευάγγελος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|1
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΕ Καρδίτσας
|2
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΠΕ Καρδίτσας
|3
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΠΕ Καρδίτσας
|4
|ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΕ Καρδίτσας
|5
|ΚΑΤΟΠΗ ΜΑΡΙΑΜ ΣΟΥΖΗ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΕ Καρδίτσας
|6
|ΜΟΥΛΙΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΠΕ Καρδίτσας
|7
|ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΠΕ Καρδίτσας
|8
|ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕ Καρδίτσας
|9
|ΓΚΕΡΛΗ ΖΩΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|10
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|11
|ΚΑΒΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|12
|ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΕ Λάρισας
|13
|ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|14
|ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΕ Λάρισας
|15
|ΛΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|16
|ΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|17
|ΜΠΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|18
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΕ Λάρισας
|19
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|20
|ΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|21
|ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|22
|ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|23
|ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΕ Λάρισας
|24
|ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|25
|ΤΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|26
|ΤΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΕ Λάρισας
|27
|ΤΟΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|28
|ΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|29
|ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Λάρισας
|30
|ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ)
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|31
|ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|32
|ΓΙΑΝΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|33
|ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|34
|ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|35
|ΜΠΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|36
|ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ – ΣΑΝΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|37
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΣΚΑ)
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|38
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ (ΒΑΛΜΗ)
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|39
|ΠΑΧΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|40
|ΣΟΥΓΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|41
|ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|42
|ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΕ Μαγνησίας
|43
|ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Σποράδων
|44
|ΓΚΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|45
|ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|46
|ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΑΪΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|47
|ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|48
|ΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|49
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|50
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|51
|ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων
|52
|ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΕ Τρικάλων