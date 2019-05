Χιλιάδες έφηβοι «βούλιαξαν» τον Βόλο!

Μοιράσου το άρθρο:

Δυναμική ήταν η παρουσία 1.300 Ανιχνευτών (έφηβοι ηλικίας 15-18 ετών) στο Βόλο, όπου για τέσσερις ημέρες (2 έως 5 Μαΐου 2019) η πόλη έζησε στον μοναδικό προσκοπικό παλμό της 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (Π.Α.Π.Ε.), η οποία ήταν αφιερωμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, για τους οποίους οι Πρόσκοποι είναι υπερήφανοι πρεσβευτές τους.

Η 35η Π.Α.Π.Ε., αποτελεί την πολυπληθέστερη μαζική πολιτιστική συνάντηση εφήβων στην Ελλάδα, η οποία διοργανώθηκε από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Βόλου. Είναι μία διαδραστική πανελλήνια συνάντηση με έντονο πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, κατά την οποία οι έφηβοι καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους μέσα από πρωτογενείς έρευνες, αλλά και να αναδείξουν το ταλέντο, τις ικανότητες και τις καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες.

Φέτος, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς οι 125 ομάδες εφήβων (Κοινότητες Ανιχνευτών) από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν:

· 125 έρευνες πάνω σε κοινωνικά θέματα τα οποία προβληματίζουν τους εφήβους, όπως τα ναρκωτικά, η ξενοφοβία, η διαφορετικότητα, o σχολικός εκφοβισμός, η εκπαίδευση, το brain drain, το aids, η διάδραση με την κοινωνία, ο εθελοντισμός, το προσφυγικό, η οικονομική κρίση κ.α.

· 24 τηλεοπτικά σποτ εμπνευσμένα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

· 21 χορευτικά – κάθε είδος χορού

· 21 εφηβικά μουσικά συγκροτήματα

· 64 συμμετοχές στον διαγωνισμό φωτογραφίας

· 132 συμμετοχές σκίτσου, κόμικ & γελοιογραφίας

· 36 ταινίες μικρού μήκους

· 8 θεατρικά

· 53 ποιήματα-λογοτεχνήματα

Κατά τη διάρκεια της δράσης, εκπρόσωποι από τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ (με τον οποίο οι Πρόσκοποι έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας) ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες της Π.Α.Π.Ε. και τους κατοίκους του Βόλου, για τη λειτουργία της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και την τεράστια ανάγκη που υπάρχει για νέους δότες.

Τις τελετές έναρξης και λήξης τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο εκπρόσωπος τους Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού πατέρας Μάξιμος. Επίσης τίμησε με την παρουσία της τη δράση και σύσσωμη η δημοτική αρχή της πόλης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Βόλου Ιάσωνας Αποστολάκης, εκπρόσωποι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και άλλων εθελοντικών φορέων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Μαγνησίας Κώστας Τσουράπας, ο Πρόεδρος των υπεραστικών ΚΤΕΛ Δημήτρης Κολινδρίνης και ο Πρόεδρος των Αστικών ΚΤΕΛ Νίκος Ευαγγελινός.

Η 36η Πανελλήνια Πολιτιστική Ανιχνευτική Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τον Aπρίλιο του 2020 στο Αγρίνιο.

Αναλυτικότερα:

Οι έφηβοι τοποθετήθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα

Στο περιθώριο της δράσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση εφήβων-εκπροσώπων, «Forum της Π.Α.Π.Ε.», από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναλύοντας ένα θέμα που τους απασχολεί και τους προβληματίζει. Το φετινο «Forum της Π.Α.Π.Ε.» επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση, τις δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος και την επίδραση που έχουν τόσο στους μαθητές όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το πόρισμα μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Prisma by Scouts of Greece – Βιωματικές ιστορίες ζωής γεμάτες έμπνευση και αποφασιστικότητα

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε στους συμμετέχοντες το prisma, η νέα ενότητα στην πανελλήνια δράση. Ο Πωλ Ευμορφίδης (Ιδρυτής της «Cocomat»), ο πατέρας Αθηναγόρας Λουκατάρης, (Ιδρυτής του «Φάρου του Κόσμου»), η Φίλια Μητρομάρα (δημοσιογράφος), ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, (CEO & Founder «Learning out of the box» & Πρόεδρος της «Χαρισμάθεια») και ο Afzal Hozinze, (Πρεσβευτής νεολαίας από το «The Home Project»), πραγματοποίησαν εμπνευστικές ομιλίες που καθήλωσαν το κοινό. Αποτέλεσαν το έναυσμα για έντονο προβληματισμό αλλά και έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους εφήβους και νέους από τον Βόλο, καθώς και στους συμμετέχοντες της Π.Α.Π.Ε οι οποίοι είχαν κατακλείσει την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Βόλου.

Μερικές χαρακτηριστικές φράσεις από τις παρουσιάσεις των ομιλητών:

Πωλ Ευμορφίδης: “Μια σταγόνα ιδρώτας ισοδυναμεί με έναν τόνο ευτυχίας.”

π.Αθηναγόρας Λουκατάρης: “Έχω την ευθύνη. Ολόκληρη! Ακόμη κι αν δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο μηδέν…”

Φίλια Μητρομάρα: “Ας διατηρήσουμε καθαρό το πρίσμα μέσα από το οποίο θα αντιλαμβανόμαστε και θα κατανοούμε το διαφορετικό.”

Αλέξανδρος Παπανδρέου: “Βρες αυτό που θες και κυνήγησέ το, έχει νόημα… ακόμα κι αν δεν έχει νόημα για τους άλλους, έχει νόημα για σένα!”

Afzal Hozinze: “Let’s dig freedom from the sky… and reach the free freedom!”

Κοινωνικό tv spot

Ο διαγωνισμός τηλεοπτικού Σποτ είχε θέμα «Βιώσιμες Γειτονιές: Αυτενεργώ» και επικεντρώθηκε στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. Παρουσιάστηκαν 24 πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης το κοινού, όμως το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο 5ο Σύστημα Προσκόπων Πάτρας με θέμα «Κοινωνική παρέμβαση στη γειτονιά μου», το οποίο μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων

Το 2019 συμπληρώνονται 11 χρόνια συνεργασίας με την εταιρία Vodafone στο πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από μία διαδικασία ανακύκλωσης συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα. Την περίοδο 2018-2019 τα Προσκοπικά Συστήματα σε όλη την Ελλάδα συγκέντρωσαν τον αριθμό ρεκόρ 11.910 κινητών και αξεσουάρ! Στην τελετή λήξης της Π.Α.Π.Ε. πραγματοποιήθηκε και η απονομή των δώρων στα Προσκοπικά Συστήματα που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ για τη φετινή χρονιά, από εκπροσώπους της εταιρίας.

Μοιράσου το άρθρο: