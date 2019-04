Ο Γιώργος Μαυραγάνης ομιλητής σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου διοργανώνει ημερίδα για όλους τους εμπόρους κι επαγγελματίες με θέμα: « Η μείωση της φορολογίας και πως αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 κι ώρα 18:30 στην αίθουσα του Park Hotel. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κεντρικός ομιλητής, ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης.

Τη συζήτηση συντονίζει η πρώην Υφυπουργός Υγείας κα Ζέττα Μ. Μακρή

Ο Γιώργος Μαυραγάνης υπήρξε πρώην Υφυπουργός Οικονομικών γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965. Σπούδασε στο Πρότυπο Λύκειο Πατρών και στη συνέχεια στην Αθήνα (Νομική).

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος KPMG, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (2008-10). Κάτοχος διδακτορικού (1992) και Master (1989) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) και πτυχίου του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 ως νομικός και φορολογικός σύμβουλος εταιρειών, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με της εταιρείες συμβούλων Deloitte (μέχρι το 1995) και KPMG (μέχρι το 2001). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και στη συνέχεια εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες» μέχρι το 2005 και στη συνέχεια εργάστηκε σε ελληνικό όμιλο μέχρι το τέλος του 2006 οπότε επέστρεψε στην KPMG.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990, της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Διεθνούς Φορολογικής Ένωσης (International Fiscal Association – IFA) και επιστημονικός συνεργάτης του International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) σε εκδόσεις που αφορούν τη φορολογία στην Ελλάδα (The Taxation of Companies in Europe, European Tax Handbook, European Corporate Tax Law, Transfer Pricing Database). Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο (φορολογία εταιρειών, διεθνές φορολογικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο της ΕΕ, φορολογικές δίκες κλπ.) και εμπορικό δίκαιο (συγχωνεύσεις, εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις, έργα παραχώρησης, κλπ.). Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (European Taxation, Intertax, Bulletin for International Taxation /Fiscal Documentation, International Transfer Pricing Journal) και έχει συμμετάσχει σε συμβουλευτικά έργα που αφορούν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Παράταση προτάσεων για ασφαλιστική κάλυψη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερα προνόμια για τα μέλη του και προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης σε προνομιακές τιμές προτίθεται να συνάψει συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα παρέχει ιατρική περίθαλψη και συνεργασία με ιατρούς και κλινικές, ασφαλιστήριο αυτοκινήτου και ασφαλιστήριο επαγγελματικής στέγης.

Έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς ασφαλιστικές εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις ασφαλιστικής κάλυψης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παραλαβής της επιστολής.

Για αποφυγή προβλημάτων παρατείνεται η προθεσμία έως Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 κι ώρα 14:00 , όπου πέραν των ασφαλιστικών εταιρειών, όσοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν προτάσεις παροχής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: [email protected]

