Ο Σάββας Τσόγκας παρουσίασε το ψηφοδέλτιό του στον Αλμυρό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωση η «Λαϊκή Συσπείρωση Αλμυρού» τη Δευτέρα 8 Απρίλη στις 7μμ στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης για την παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρος των υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές της 26ης του Μάη.
Η εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό από τον υποψήφιο με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Ντούκα Δημήτρη συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο και αντιπρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Σούρπης.
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Τόσος Τσιαπλές ενώ η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του Σάββα Τσόγκα υποψηφίου Δημάρχου Αλμυρού που έκανε και την παρουσίαση των υποψηφίων.
|1
|1
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΝΕΡΓΟΣ
|2
|2
|ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ
|ΚΑΘ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗς
|3
|3
|ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΥΡΤΩ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|4
|4
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|5
|5
|ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΝΑ
|ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|6
|6
|ΑΡΓΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
|7
|7
|ΓΑΡΕΦΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΜΑΡΑΓΚΟΣ
|8
|8
|ΓΕΛΕΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|ΕΡΓΑΤΗΣ
|9
|9
|ΓΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|ΕΡΓΑΤΗΣ
|10
|10
|ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ
|ΑΝΕΡΓΗ
|11
|11
|ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|12
|12
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|13
|13
|ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
|14
|14
|ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
|15
|15
|ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
|16
|16
|ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
|17
|17
|ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΕΒΕ
|18
|18
|ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|19
|19
|ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΝΕΡΓΟΣ
|20
|20
|ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
|ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
|22
|21
|ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|23
|22
|ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΙΑΚΑ
|24
|23
|ΚΟΛΤΣΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΚΟΜΩΤΡΙΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|25
|24
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΦΗ
|ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
|26
|25
|ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|27
|26
|ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ
|28
|27
|ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΝΕΡΓΗ
|29
|28
|ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΒΕ
|30
|29
|ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|31
|30
|ΜΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|32
|31
|ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|33
|32
|ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|34
|33
|ΜΠΕΛΙΓΡΙΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|35
|34
|ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΤΖΙΝΑ
|ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|36
|35
|ΜΠΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
|ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|37
|36
|ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|38
|37
|ΝΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΝΕΡΓΟΣ
|39
|38
|ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
|ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
|40
|39
|ΝΤΙΤΣΑΣ ΤΑΣΟΣ
|ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|41
|40
|ΝΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|42
|41
|ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|43
|42
|ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|44
|43
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
|ΑΝΕΡΓΗ
|45
|44
|ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
|46
|45
|ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΗΛ/ΓΟΣ ΕΒΕ
|47
|46
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|48
|47
|ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
|ΑΝΕΡΓΗ
|49
|48
|ΠΟΛΥΜΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
|50
|49
|ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΓΡΟΤΗΣ
|51
|50
|ΣΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
|52
|51
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|53
|52
|ΣΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΣ
|54
|53
|ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΖΗΣΗΣ
|ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
|55
|54
|ΤΖΙΑΦΑ ΜΑΙΡΗ
|ΑΝΕΡΓΗ
|56
|55
|ΤΖΙΩΤΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΑΣΚΑΡΩ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΡΙΚΟΣ
|57
|56
|ΤΖΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
|58
|57
|ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|59
|58
|ΤΟΡΗ ΣΟΥΛΑ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|60
|59
|ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
|ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|61
|60
|ΤΡΑΓΑΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
|ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
|62
|61
|ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
|63
|62
|ΤΣΟΚΑΡΑ ΦΡΙΝΤΑ
|ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ